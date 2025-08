Vară cu ScLipici la Jibou

În perioada 21–25 iulie 2025, elevii din ciclul primar ai Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Jibou au participat cu entuziasm la Școala de Vară cu ScLipici, un proiect educativ și recreativ desfășurat sub deviza: „O vacanță altfel, plină de povești, aventură și zâmbete!”, în parteneriat cu Asociația Toți Copiii Citesc.

Fiecare zi a început cu o poveste magică, citită împreună și transformată în pretext pentru învățare, creație și descoperire. Din fiecare poveste, copiii au extras lecții despre curaj, empatie, prietenie și bunătate.

Luni, am modelat cu lut alături de doamna Varga Mariana, care ne-a introdus în tainele acestei arte. Copiii au creat cu bucurie personaje de basm, flori și animale fantastice. Marți, am pornit într-o excursie de poveste la Grădina Zmeilor, unde ne-am jucat, am explorat și am participat la un atelier creativ de confecționat păpuși, susținut de artista Leontina Prodan. A fost o zi în care firele și materialele textile s-au transformat în personaje sub mâinile noastre. Miercuri, activitatea „Curcubeul prieteniei” ne-a adus mai aproape unii de alții. Fiecare copil a creat o brățară a prieteniei pentru un coleg drag, învățând cât de prețioase sunt gesturile mici, dar sincere. Joi, am avut parte de două întâlniri educative și foarte apreciate. Doamna doctor Lungu Gabriela ne-a vorbit despre igiena personală, alimentație sănătoasă și măsuri de prim ajutor. Sublocotenentul Mureșan Marius, de la ISU Sălaj, alături de voluntarii, ne-a explicat cum putem acționa în caz de urgență și ne-a oferit demonstrații practice impresionante. Vineri, doamnele Sabău Alexandra (inspector) și Moldovan Gabriela (subinspector) din partea Poliției Jibou ne-au învățat cum să fim în siguranță – acasă, în trafic și în mediul online. A fost o zi plină de învățăminte, dar și de voie bună, încheiată cu aplauze, diplome și promisiuni că ne vom revedea!

Copiii au plecat acasă cu ochii sclipind de bucurie, cu inima plină de povești și cu dorința de a citi, a crea și a visa mai departe. Școala de Vară cu Sclipici a fost mai mult decât o activitate de vacanță – a fost o săptămână a copilăriei autentice, trăită cu sens.

Mulțumim conducerii Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Jibou, domnului director Barburas-Păcurar Cătălin, pentru sprijinul și găzduirea acestor activități minunate!

Organizatori: Învățătoarele Vereș Sanda, Ciurte Amelia, Briglezan Loredana, Dobrinean Ligia, Mureșan Claudia, Roja Andreea, Șolomonean Crina și profesorii Bărburaș Păcurar Cătălin, Mirsidan Dan și Mirsidan Riza Oana. prof. înv. primar doctor Sanda Vereș