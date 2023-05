Tunyogi Alexandra Denisa a câștigat Trofeul „Radu Mircea”

Am ajuns în momentul în care, pentru al treilea an consecutiv, acordăm Trofeul „Radu Mircea” răsplătind, astfel, elevii cei mai implicați în activități extrașcolare.

Ediția din acest an școlar a Trofeului „Radu Mircea” a fost câștigată de eleva 𝗧𝘂𝗻𝘆𝗼𝗴𝗶 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗗𝗲𝗻𝗶𝘀𝗮 din clasa a XI-a A. Alexandra consideră activitățile extrașcolare ca o oportunitate de a socializa cu persoane noi, de a crea legături cu elevii care au interese comune cu ale ei, de a învăța lucruri și de a-și forma deprinderi care nu țin neapărat de ceea ce învață la școală. S-a implicat într-o mare măsură în orice tip de activitate care i-a stârnit interesul, astfel că palmaresul ei este bogat: membru activ al echipei de robotică Brainstorms, a participat la activitățile din cadrul proiectelor „Liderii Mileniului Trei”, „Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic”, Săptămâna Educației Globale, „A.P.I. Trecut, Prezent, Perspectivă”, „Serile Culturale API”, Sărbătoarea Zilei Naționale etc. și am enumerat doar câteva dintre proiectele în care a fost implicată.