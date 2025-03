Studenții plătesc tot mai mult la facultățile de stat

De la un an la altul, studenții sunt nevoiți să scoată tot mai mulți bani pentru a-și putea continua studiile și de a absolvi o facultate. Taxele de școlarizare pentru cursurile facultăților de stat ating prețuri uriașe, iar viitorii studenți, printre care și mulți tineri sălăjeni, ar putea să ajungă să achite și peste 10 mii de lei într-un singur an.

Centrul universitar cel mai apropiat și cu un număr ridicat de studenți sălăjeni este Cluj-Napoca. Printre cele mai mari și cunoscute universități sunt: Universitatea „Babeș-Bolyai”, Universitatea Politehnică, dar și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. Clujul se situează pe locul al doilea la nivel național privind sumele considerabile pe care studenții admiși pe un loc la taxă trebuie să-l plătească într-un singur an, după București. În cadrul UMF Cluj, taxa anuală pentru Medicină și Medicină Dentară ajunge la suma de 12 mii de lei pentru un an, iar la Farmacie, studenții admiși scot din buzunare 10 mii de lei. În funcție de programul de studiu ales, în cadrul Facultății de Asistență Medicală și Științe ale Sănătății, taxele variază între 4.800 și 6.000 de lei.

La Oradea, un alt centru universitar apropriat și ales de absolvenții de liceu care urmează o facultate, prețurile sunt mai mici. Taxa în primul an de școlarizare la Facultatea de Medicină de la Universitatea din Oradea este de 7.950 de lei la Medicină Dentară în primul an de studiu, respectiv 7.500 din anul al doilea de studii. În cazul Medicinei, taxa ajunge la 8.520 de lei în primul an, iar din al doilea la 7.500 de lei.