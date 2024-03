Structura anului școlar viitor rămâne neschimbată

Ligia Deca, ministrul Educației a anunțat în data de 11 martie că anul şcolar viitor va avea aceeași structură de module. De asemenea, tezele nu se vor mai introduce, menționând că în acest an școlar simulările au fost organizate mult mai devreme „tocmai în ideea de a putea utiliza rezultatele în recapitulări şi consolidări în vederea examenelor naţionale”.

Totodată, reorganizarea inspectoratelor şcolare se va realiza cel mai probabil la începutul anului 2025. Legat de această decizie, ministrul a spus că „a fost realizată o evaluare a percepţiei profesorilor, elevilor, părinţilor cu privire la structura anului şcolar, studiu care a arătat că există o percepţie pozitivă a alternării de perioade de efort academic cu perioade mai scurte de vacanţă. Aşadar, structura anului şcolar pentru anul viitor rămâne pe această structură de module”.

Legat de modul în care va arăta structura viitorului an școlar, profesorul Vasile Bulgărean – inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj ne-a declarat că „împărțirea pe module este bună, însă trebuie schimbat ceva la nivelul mentalității și a modului de abordare de către elev a notelor obținute”. În contextul în care rezultatele slabe obținute recent la simularea Evaluării Naționale și la simularea examenului de bacalaureat au fost puse de mulți profesori pe fondul lipsei tezelor care impuneau o recapitulare și o mai bună fixare a materiei, Vasile Bulgărean este de părere că „decizia de a avea un nou an școlar fără teze este decizia Ministerului Educației, însă trebuie văzut cum se va face mai departe evaluarea elevilor. Consider că e oportun să se păstreze o consecvență a procesului de învățare pentru ca să nu-i bulversăm pe elevi și pe părinți. O predictibilitate a sistemului este cât se poate de benefică. În schimb va trebui să-i sprijinim pe elevi să înțeleagă că ei nu trebuie să învețe doar pentru o notă, pentru o lucrare sau pentru o teză. Acești tineri trebuie să fie conștienți că învață pentru ei și pentru viitorul și cariera lor”.