Școala începe mai devreme. Anul școlar are cinci module și cinci vacanțe

Elevii mai au o lună în care se pot bucura de timp liber – de vacanța de vară. Începând cu noul an școlar structura va fi modificată, iar elevii vor învăța pe module.

Conform structurii anului școlar 2022-2023, publicată în Monitorul Oficial, aprobată prin ordin de ministru, elevii și copiii de grădiniță vor călca pragul instituțiilor de învățământ în noul an școlar în 5 septembrie. Anul școlar 2022-2023 va fi la fel de scurt ca cel trecut și va avea o durată de 36 de săptămâni. Programele „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” vor avea loc în perioada 27 februarie— 16 iunie 2023, timp de cinci zile consecutive lucrătoare. Comparativ cu anii anteriori, toți elevii vor avea vacanță în perioada 22-30 octombrie 2022. Înainte, această vacanță era doar pentru elevii din clasele primare și pentru cei de grădiniță. De asemenea, noul an școlar 2022-2023 nu va mai conține cuvântul „semestru”, acesta fiind înlocuit în ordinul de ministru de expresia „modul de învățare”.

Cinci module și cinci vacanțe

Anul școlar 2022-2023 va fi structurat pe cinci module și cinci vacanțe, după cum urmează: cursuri de luni – 5 septembrie 2022 – vineri, 21 octombrie 2022; vacanță de sâmbătă – 22 octombrie 2022 – duminică, 30 octombrie 2022; cursuri de luni – 31 octombrie 2022 – joi, 22 decembrie 2022; vacanță de vineri – 23 decembrie 2022 – duminică, 8 ianuarie 2023; cursuri de luni, 9 ianuarie 2023 – vineri – 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023 (decizia va aparține inspectoratelor școlare județene); vacanță o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene în perioada 6 – 26 februarie 2023; cursuri de luni – 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene până joi – 6 aprilie 2023; vacanță de vineri – 7 aprilie 2023 – marți – 18 aprilie 2023; cursuri de miercuri, 19 aprilie 2023 – vineri – 16 iunie 2023 și vacanță de sâmbătă, 17 iunie 2023 – duminică, 3 septembrie 2023.

Excepții la clasele terminale

De precizat este faptul că există și câteva excepții. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în 2 iunie 2023; pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie în 9 iunie 2023; pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, dar și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie în 23 iunie 2023; pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.