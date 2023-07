Școala Gimnazială din Pericei, câștigătoarea concursului național „Baterel, Eroul Reciclării”

În anul școlar 2022 – 2023 s-a derulat campania națională „Baterel, Eroul Reciclării”, organizată de Asociația Environ, în parteneriat cu Ministerul Educației și cu Asociația Sistemului Național de Reciclare a Bateriilor. Campania s-a adresat elevilor și profesorilor din toate ciclurile de învățământ, din mediul urban și rural. Programul educațional a fost structurat pe trei linii distincte: colectarea selectivă a deșeurilor electrice și a bateriilor uzate, lecții interactive despre reciclare și o serie diversă de provocări tematice pe teme legate de protecția mediului.

În acest an, la programul de reciclare au participat peste 10.000 de elevi din cadrul a 270 de școli din toată țara. Competiția a fost dură, dar elevii de la Școala Gimnazială nr. 1 Pericei au fost câștigătorii detașați ai competiției, clasându-se pe primul loc. Ei au reușit să adune în cadrul campaniei 4.319 kg de deșeuri reciclate, constând în baterii și DEEE-uri (deșeuri de echipamente electrice și electronice). Pe locul doi s-au clasat elevii de la Liceul Tehnologic Crișan din Criscior, Hunedoara – 1.856 kg), urmați de cei de la Școala Gimnazială nr. 113, București (1.508 kg). Așa după cum se poate ușor observa, elevii sălăjeni au fost campioni detașați și au devenit astfel eroii reciclării și protectorii mediului înconjurător.

Legat de importanța și complexitatea programului în rândul școlilor din România, directorul de marketing al Asociației ENVIRON spune că „în fiecare an copiii implicați în campania de educație ecologică „Baterel, Eroul Reciclării” sunt aceia care, în final, ne dau o lecție nouă adulților, lecția implicării cu entuziasm în acțiuni care se referă, practic, la viitorul nostru, al tuturor. Din punctul de vedere al responsabilității și al înțelegerii situației, copiii noștri sunt mult mai maturi decât am putea să ne imaginăm”.

Despre experiența și povestea reciclării de la Pericei

Atunci când de referim la Pericei, cei mai mulți se gândesc instantaneu la brandul local, la ceapa atât de gustoasă și fragedă care se cultivă aici. De acum înainte localitatea va fi percepută și ca un reper sălăjean pentru protejarea naturii și a mediului înconjurător. Soos Annamaria – coordonatorul programului și profesor de limba engleză în cadrul Școlii Gimnaziale din Pericei ne-a informat că în data de 26 iulie a primit cu entuziasm și fericire vestea cea mare pe e-mail. Așa a aflat că sunt câștigătorii programului educațional național pentru reciclarea DEEE-urilor „Baterel, Eroul Reciclării”. Ne-a spus că inițial a crezut că visează și de asta a mai citit mesajul încă o dată și încă o dată, pur și simplu nu i-a venit să creadă că ceea ce și-a propus, împreună cu cei cinci colegi ai săi și managerul școlii, a devenit pur și simplu realitate. Încă de când a aflat de acest program, scopul echipei a fost ca școala să fie câștigătoare. Nu a fost nicio urmă de pesimism, deși erau conștienți că se luptă cu școli performante și foarte bine dotate din țară. Chiar s-au interesat care a fost cantitatea de deșeuri cu care s-a câștigat în anii anteriori, iar echipa din Pericei și-a făcut planul de a depăși cu orice preț media respectivă.

Cum s-au creat și format eroii reciclării din Sălaj

Soos Annamaria ne-a comunicat că, la nivel de școală dar și de comunitate, a fost o mobilizare fantastică. Totul s-a bazat pe munca în echipă, o bună informare și comunicare. Cu privire la această experiență câștigătoare, coordonatoarea programului ne-a spus că „am reușit cu ajutorul colegilor mei, a părinților și elevilor. Cel mai mult ne-a interesat partea de colectare a DEEE-urilor, dar ne-am dorit și să le insuflăm copiilor dragostea și interesul pentru colectare, protejarea și îngrijirea mediului înconjurător și a spațiului în care trăiesc împreună cu familia lor. Eu am înscris școala în cadrul proiectului de reciclare, însă nu putea face nimic de una singură. Cu toții ne-am mobilizat puternic, fiecare diriginte în parte s-a implicat și a strâns cât mai multe deșeuri. De fapt, de la o simplă idee am ajuns să simțim și să vedem astăzi că la Pericei am format mici eroi care știu cum să protejeze mediul înconjurător și chiar suntem mândri de asta”.

Care este câștigul real al Școlii din Pericei

Prin acest proiect educațional național, coordonatoarea Soos Annamaria ne-a informat că nu se poate vorbi doar de un singur câștig, cel financiar. Este adevărat că școala va primi, în data de 28 iulie, suma de 4500 lei, pe care îi va folosi pentru dotări în noul an școlar. Se va face o analiză la nivelul școlii și se va decide cât de curând, în funcție de necesitățile și nevoile școlii, care va fi destinația banilor câștigați. La fel de adevărat este și faptul că la nivelul școlii din Pericei a revenit și premiul Profesorul Anului, în persoana profesoarei Soos Annamaria, în valoare de 500 de lei. Dar, mai presus de bani este vorba de mesajul campaniei și de efectele pe care le-a produs la nivel de școală, elevi și comunitate. Potrivit coordonatoarei, importanța și impactul produs de acest proiect educațional sunt direct legate de „pasiunea pentru mediul înconjurător, pentru descoperirea și protejarea lui așa cum se cuvine. În calitatea noastră de dascăli suntem practic obligați să-i învățăm și să le transmitem dragostea și mecanismele prin care pot și trebuie să îngrijească natura, la fel cum au grijă de ei înșiși. Programul acesta a generat comportamente pozitive în întreaga comunitate, am învățat cu toții cum să fim mai conștienți și mai atenți față de importanța naturii și a mediului în care trăim și lucrăm la Pericei”.

În cadrul celor trei provocări tematice pe care au trebuit să le gândească și pună în practică, școala din Pericei a adunat puncte extrem de importante, care au contat în câștigarea concursului. La prima provocare s-a realizat un filmuleț la nivel de școală. În urma unei dezbateri cu tema „baterii versus DEEE-uri” s-au tras câteva semnale de alarmă și concluzii importante legate de importanța colectării fiecărei categorii de deșeuri în parte. Argumentele elevilor i-au convins pe organizatori, astfel că la această probă au primit 500 de puncte. Pentru a doua provocare, echipa școlii a compus o colindă despre importanța colectării bateriilor și DEEE-rilor. Spiritul creativ și modul natural și modern de abordare a temei concursului au adus școlii alte 300 de puncte. Pentru ultima provocare, echipa de elevi și cadrele didactice desemnate în cadrul proiectului au realizat o grădină în miniatură, amenajată în fața școlii. Aceasta a fost împodobită cu ghivece și decorațiuni diverse realizate de copii din materiale reciclabile.

Perspectivele de viitor ale proiectului educațional „Baterel, Eroul Reciclării”

Acesta a fost prima ediție a proiectului la care școala din Pericei a participat. Soos Annamaria ne-a declarat că feed-back-ul la nivelul școlii și al elevilor a fost unul puternic. Ea spune că „ne-am dat seama cu toții cât de important este să participăm la aceste proiecte educaționale cu elevii. Din aceste activități școlare au de învățat atât elevii cât și părinții. Astfel se dezvoltă spiritul de competiție. Elevii vor să mai participăm la acest proiect, dar avem în vedere înscrierea școlii și în alte proiecte interesante și cu mesaj important, ori de câte ori se ivește ocazia.Victoria aceasta ne responsabilizează și ne determină pe toți profesorii școlii să-i sprijinim și să-i îndrumăm pe elevi să-și descopere vocația și să-și dorească să fie tot mai buni în fiecare zi”.

În contextul în care protecția mediului și schimbările climatice, două dintre problemele urgente ale lumii în care trăim influențează inclusiv programa școlară, coordonatorul proiectului spune că educația pentru mediu reprezintă un subiect important și actual, semn că România începe să se alinieze treptat la modelele și standardele europene și internaționale. Prin urmare, Soos Annamaria spune că procesul de învățare începe chiar de pe băncile școlii, iar competențele de mediu vor deveni, cât de curând, obligatorii pentru învățământul primar și gimnazial.