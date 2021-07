Schimbări la corectarea lucrărilor de la Bac și Evaluare

Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu a spus recent că vor fi făcute modificări esențiale în corectarea lucrărilor de la examenele naționale, începând de anul viitor, după ce la Evaluarea Națională au fost depuse peste 20.000 de contestații. Ministrul Educației a întărit ideile pe care le anunțase pentru EduPedu, portal specializat în probleme de învățământ. „Vreau ca lucrările să fie corectate electronic”, a transmis Sorin Câmpeanu. Lucrările elevilor de clasa a VIII-a vor fi scanate chiar în sala de examen, în fața candidaților, după ce profesorii supraveghetori vor aplica pe foi un cod unic de identificare, pentru ca apoi să fie corectate online, de evaluatori care nu pot comunica între ei, a explicat Cîmpeanu. „Am dreptul să fiu optimist. Dacă tot vorbim de digitalizare, am zis un lucru mărunt, dacă îl fac într-un an tot e bine”, a spus ministrul. Aceeași procedură de corectare online a lucrărilor va fi aplicată, de anul viitor, și la Evaluările Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, precum și la Bacalaureat. Sorin Cîmpeanu a precizat că modificarea se va realiza pe fonduri din PNRR: „Am inițiat deja discuții la nivel național și de negociere cu Comisia Europeană, pentru a utiliza resurse în vederea informatizării evaluărilor, lucru care corespunde priorității de digitalizare existentă în educație, dar în același timp corespunde și nevoii de standardizare a evaluărilor”.

