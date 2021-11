„Protest verde” la API Zalău

Zeci de elevi și profesori ai Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău au purtat astăzi haine de culoare verde, totul din dorința de a îndemna la respectarea și protejarea naturii. În plus, pe holul instituției de învățământ este organizată o expoziție de postere, desene, mesaje și machete, toate reprezentând importanța luptei împotriva poluării.

Evenimentul marchează Săptămâna Educației Globale (Global Education Week), activitate derulată în perioada 15-21 noiembrie 2021, tema din acest an fiind „It’s our world! Lets take action together!” („Este lumea noastră! Să acționăm împreună!”). Pentru ediția din acest an, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău implementează proiectul județean „Mediul, casa noastră! Conduită și conștiință.” Mai mulți elevi au realizat desene, picturi, machete, au compus mesaje, au confecționat costume din materiale reciclabile, toate având ca scop promovarea unui comportament îndreptat împotriva poluării. „Prin acest proiect, atât elevii cât și profesorii îndeamnă la formarea unui comportament ecologic. Folosim metode creative care să-i determine pe elevi să treacă de la nivelul declarativ al iubitorului de natură la cel al faptelor, de apărător al mediului înconjurător. Activitățile proiectului sunt foarte plăcute, dar și foarte instructive. Elevii s-au mobilizat, au realizat afișe, postere și machete pe tematica proiectului. Această activitate s-a finalizat cu o expoziție, iar azi, așa cum puteți observa, este ziua în verde, ziua în care ne dorim să promovăm ecoeducația, să formăm generația schimbării.”

Energia este epuizabilă

Ioana este elevă în clasa a X-a B a Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” și se numără printre liceenii implicați în proiect. „Am realizat diferite proiecte, am venit cu mesaje, iar alți colegi au compus inclusiv versuri pe tema educației globale. Vrem să-i îndemnăm și pe alții să adopte un asemenea comportament, să avem grijă de natură, dar nu doar verbal, ci și faptic. Trebuie să înțelegem că este nevoie de grijă pentru planeta noastră, iar asta pentru că resursele de energie sunt epuizabile”.