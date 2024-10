Proiectul „Educație prin Patrimoniu” aduce istoria în viața elevilor din Sălaj

Cea de-a doua etapă din acest an a Proiectului „Educație prin Patrimoniu” a început săptămâna trecută, după cum au anunțat reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău. Scopul acestuia îl reprezintă promovarea valorilor culturale și istorice în rândul elevilor școlilor din mediul rural din Sălaj.

Etapa a doua a proiectului a început vinerea trecută în localitatea Gâlgău Almașului, unde elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 din Bălan au luat parte la sesiuni educative. Acestea s-au desfășurat atât în cadrul școlii, cât și la Grădina Zmeilor. Activitatea intitulată „Armele strămoșilor”, coordonată de arheologii Horea Pop și Andrei Fărcaș, a captivat elevii participanți. Printr-o prezentare interactivă de echipamente istorice, aceștia și-au dat frâu liber imaginației, explorând secretele războiului antic. Ulterior, tinerii au luat parte la activitatea dedicată tirului cu arcul.

Proiectul va continua luna aceasta cu o activitate ce se va desfășura la Școala Gimnazială nr. 1 din Agrij. Cei ce vor lua parte vor avea prilejul de a descoperi o altă ramură a patrimoniului tradițional. „Meșteșug – prelucrarea cânepii”, activitatea susținută de Olimpia Mureșan, etnograf din cadrul muzeului, va aduce în atenția elevilor informații despre prelucrarea cânepii și importanța acesteia în viața țăranilor din trecut. Aceștia vor avea ocazia de a explora procesul de prelucrare a plantei și să înțeleagă motivele pentru care a scăzut cultivarea acesteia.

Până la sfârșitul acestui an, muzeul va organiza și alte activități educaționale în alte școli din mediul rural. Dintre acestea se numără: Școala Gimnazială nr. 1 Mirșid și Școala Gimnazială nr. 1 din Zimbor.

Scopul acestei acțiuni, ajunse la cel de-al treilea an de desfășurare, își propune să promoveze valorile istorice și tradiționale. Mai mult, activitățile sunt create să stimuleze curiozitatea și să încurajeze explorarea moștenirii culturale de la nivel local.

„Educație prin Patrimoniu” a fost deja implementat cu succes în școli din localități precum Sânmihaiu Almașului, Dragu sau Meseșenii de Jos. Ținta acțiunii este cea de a ajunge la un număr cât mai mare de tineri din localitățile rurale sălăjene.

Mihai – Tudor Ruțaș