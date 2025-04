În perioada 13-18 aprilie 2025 are loc la Ploiești Olimpiada Națională de Informatică (secțiunea liceu). Elevul Roland Petrean (Colegiul Național „Silvania”, clasa a X-a C, prof. Morar Florin) a obținut medalia de aur, iar Andrei-Ionuț But (Colegiul Național „Silvania”, clasa a XI-a C, prof. Morar Florin) a obținut bronzul.