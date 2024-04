Ministerul Educației interzice campania electorală în școli

Ministerul Educației a transmis recent o notă Inspectoratelor școlare județene prin care le reamintește directorilor de școli și licee, precum și cadrelor didactice că este interzisă orice activitate cu caracter politic în unitățile de învățământ, atât în timpul orelor de curs cât și în afara lor. Aici se includ și dezbaterile cu elevii pe teme politice sau organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai partidelor politice. De asemenea, potrivit legii aflate în vigoare aceste interdicții se impun și în cazul concursurilor, competițiilor sportive sau artistice, organizate de formațiuni politice. Această notă informativă vine în contextul celor patru tipuri de alegeri electorale care au loc în acest an.

Legat de acest aspect, profesorul Vasile Bulgărean – inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj ne-a declarat că „am primit și noi această notă de informare de la Ministerul Educației în data de 1 aprilie și am înaintat-o tuturor directorilor din unitățile de învățământ din județ. Consider că este o măsură binevenită, însă teoretic consider că se cunosc aceste lucruri. Totodată, este bine că se reamintesc aceste interdicții tocmai pentru a preîntâmpina astfel de practici în condițiile în care avem în față un an electoral cu mai multe tipuri de alegeri. Noi vom urmări ca lucrurile să decurgă normal din acest punct de vedere și, în condițiile în care vom identifica abateri de la nota transmisă de minister, vă pot asigura că cei care încalcă legea vor fi sancționați prin regulamentele școlare aflate în vigoare, mai exact în baza statutului personalului didactic”.