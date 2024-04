Maria Moldovan, din nou premiul I la Olimpiada Națională de Geografie

Vești foarte bune pentru învățământul sălăjean. Maria are 16 ani, studiază la Colegiul Național Silvania din Zalău, este în clasa a X-a C și a obținut premiul I la Olimpiada Națională de Geografie, competiție educațională desfășurată zilele trecute în Constanța. Anul trecut, Maria a obținut tot locul I la Olimpiada de Geografie, faza națională. Puțini sunt cei care știu că Maria nu are ca pasiune doar geografia. De ceva vreme, tânăra este implicată și în proiectul Severe Weather Alert – Sălaj, un grup de meteorologi amatori. În timpul liber, adolescenta joacă fotbal, în trecut activând la echipa de fotbal din Dioșod. Profesoara Sanda Bulgărean este cea care o pregătește pe Maria de pe vremea când tânăra era elevă în clasa a V-a. Secretul unei asemenea performanțe este foarte simplu: munca.

