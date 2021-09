Lapte și corn din prima zi de școală pentru copiii din Sălaj

Consiliul Județean Sălaj va asigura în anul școlar 2021-2022 furnizarea și distribuția produselor aferente Programului pentru Școli al României (lapte/iaurt, corn/biscuiți și mere) la nivelul unităților de învățământ, după ce nicio primărie din județ nu și-a asumat responsabilitatea privind organizarea procedurilor de licitație necesare.

Reprezentanții administrației județene au semnat contractele subsecvente privind livrarea produselor de panificație cu Asocierea R&B Com SRL & Biscotto SRL Baia Sprie, respectiv cu Simultan SRL, pentru produsele lactate.

Astfel, începând de luni, 13 septembrie, 23.639 de copii (4.055 preșcolari din grădinițele cu program normal, 10.731 de elevi din ciclul primar și 8.853 de elevi de gimnaziu) din 97 de unități de învățământ cu personalitate juridică vor primi aceste produse, după cum urmează:

• luni și marți – lapte UHT (200 ml) și corn/baton (80 g)

• miercuri – iaurt (125 ml) și corn/baton (80 g)

• joi și vineri – biscuiți/covrigi (80 g)

În valoare de 1,86 milioane de lei, contractul de furnizare și distribuție a produselor de panificație are o durată de 168 de zile. În ceea ce privește contractul pentru produsele lactate, acesta are o valoare de 2,1 milioane de lei și acoperă 101 zile din anul școlar 2021-2022.

Conform legislației în vigoare, preșcolarii și elevii beneficiari au dreptul la aceste produse și în situația în care cursurile se desfășoară online.

Licitația privind încheierea unui acord-cadru pentru furnizarea merelor în unitățile de învățământ, în anii școlari 2021-2022 și 2022-2023, a fost anulată, întrucât niciuna din cele două oferte depuse nu au îndeplinit clauzele contractuale. Consiliul Județean Sălaj va relua procedura în cel mai scurt timp, pentru a putea asigura celor peste 23.000 de preșcolari și elevi câte două porții de fructe pe săptămână (joi și vineri), timp de 67 de zile. Valoarea estimată a achiziției aferente celor doi ani școlari este de 1,8 milioane de lei.

Banii necesari derulării la nivel județean a Programului pentru Școli al României provin de la bugetul de stat.

M. S.