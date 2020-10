La Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, cursuri on-line în zece clase

Elevii din zece clase de la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din municipiul Zalău urmează cursuri on-line începând de astăzi, 7 octombrie. Este vorba despre clasele a V-a A, a V-a B, a V-a C, a VI- A, a VI-B, a VI-a C, a VII-a A, a VII-B, a VII-a C și a III-a C. Decizia conducerii unității de învățământ cu privire la desfășurarea cursurilor on-line, în clasele precizate, vine în urma depistării unui caz pozitiv cu Covid-19 în școală, fiind vorba despre un cadru didactic, o învățătoare.

