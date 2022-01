La Crasna, grădiniță cu peste o sută de locuri

Peste o sută de preșcolari din Crasna și din localitățile învecinate vor avea la dispoziție din acest an o nouă grădiniță, unitatea aflându-se în construcție la nivel local.

La final, grădinița va avea propria cantină, loc pentru servit masa, o sală de sport, încăperi special amenajate pentru grupele de copii, dormitor și toate utilitățile necesare pentru o asemenea unitate de învățământ, ne-a declarat primarul comunei Crasna, Kovacs Istvan. „Grădinița este construită prin programul PNDL2 și are o valoare de peste zece milioane de lei. Noi sperăm că vom da în folosință grădinița începând cu noul an școlar. Este o unitate cu program prelungit, preșcolarii vor putea dormi și mânca aici, unitatea are sală de sport și dispune de toate cele necesare acestui proces de învățământ”, a încheiat primarul.