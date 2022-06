Iustin Pop, elevul cu cea mai mare medie la Evaluarea Națională și rețeta succesului

Are 15 ani, este înalt și înțelept, citește mult, este pasionat de istorie, iubește România și se numără printre elevii sălăjeni cu rezultate de excepție. El este Iustin Pop, elevul care a obținut media 9,92 la Evaluarea Națională, cea mai mare medie din Sălaj. O astfel de medie a mai obținut doar o singură elevă. Iustin a făcut parte din clasa gimnazială de top a Colegiului Național Silvania din Zalău, o clasă în care ajung cei mai buni elevi din județ.

Pe Iustin l-am întâlnit ultima oară acum doi ani, eram într-o stațiune. Am povestit, am stat de vorbă și cu părinții lui, îi cunosc. E o familie în care educația ocupă primul loc. Așa ar trebui să fie peste tot, cred eu. Acum, pe Iustin l-am întâlnit din nou. Am avut un șoc. A crescut, e mai înalt decât mine, iar eu am în jur de 1,90 metri. L-am rugat să stea de vorbă cu mine și a acceptat. Cred că am avut eu emoții mari mari, aveam în față un elev despre care știam că își petrece citind inclusiv timpul său liber. L-am rugat pe Iustin să îmi povestească despre școală, despre Evaluarea Națională. Echilibrat și serios, Iustin mi-a explicat că a tratat toate examenele cu maximă seriozitate, că s-a pregătit ani și ani pentru asemenea momente. „Pot să spun că Evaluarea Națională a însemnat pentru mine un examen obositor. Nu neapărat a fost obositoare partea scrisă a examenului, ci mai degrabă partea care a durat până la intrarea mea în examen. Am avut de depus mult efort. Excelența poate fi obținută, dar este nevoie de sacrificii și am făcut astfel de sacrificii. Îmi aduc aminte de prietenii mei care mă chemau la joacă, dar eu îi refuzam pentru că voiam să învăț, să citesc, să mă pregătesc. Așa m-am gândit eu că este mai important. Am apreciat că inclusiv în puținul meu timp liber trebuie să mai deschid o carte, să mai citesc ceva, să mai învăț ceva nou, deschideam caietul, manualul”, mi-a spus Iustin.

Un olimpic, copilul și istoria românilor

Îl priveam pe Iustin, țineam strâns de reportofon și nu știam ce să-l mai întreb. Simțeam că m-am blocat, simțeam că e un copil de la care chiar și eu, un adult, am multe de învățat. L-am rugat să-mi spună cum arată o zi obișnuită din viața sa. Iustin a zâmbit și mi-a răspuns pe un ton cât se poate de serios. „În timpul școlii, ziua începea cu deșteptarea, în jurul orei 6. Urma micul dejun și plecam la școală. Până la orele 14 sau 15 eram la școală. Mă întorceam acasă, îmi făceam temele, iar în timpul rămas recapitulam pentru Evaluarea Națională, pentru Olimpiada de Istorie. Pasiunea pentru istorie a pornit din patriotism, din iubirea față de țară, față de patrie. Anul acesta am studiat istoria românilor, asta m-a atras în primul rând. Istoria este parte foarte importantă a neamului românesc. Aproape de fiecare dată sunt emoționat când vorbesc de România, de istoria românilor, de istoria noastră. La Olimpiada de Istorie am ajuns până la faza națională, iar la etapa județeană am luat premiul I”, mi-a mai spus Iustin.

Rețeta succesului? Da, există și e la îndemâna tuturor

Eram tot mai emoționat. Acest copil de 15 ani știe atât de multe, nu greșesc spunând că este o mică enciclopedie. Pare să dețină înțelepciunea unui bătrân. „Da, rețeta succesului există. În primul rând este nevoie de efort, de muncă și de sacrificiu, dar, totodată, un factor decisiv, cred eu, este și ajutorul de la divinitate. Nu a fost doar efortul meu, a fost și efortul părinților, care au fost și sunt mereu lângă mine, am o susținere puternică din partea lor, dar și din partea cadrelor didactice, a profesorilor care m-au îndrumat”, a punctat Iustin Pop. Pentru Iustin Pop urmează clasa a IX-a. Își dorește să continue drumul început la Colegiul Național Silvania. Cel mai probabil se va îndrepta spre clasa de matematică-informatică. Tânărul a zâmbit din nou. Mi-a explicat că iubește istoria, dar a ales specializarea matematică-informatică din dorința de a-și lărgi orizontul. Și nu regretă.

Mai are timp un olimpic de joacă?

„În timpul anului școlar nu pot spune că am avut timp de joacă, de pasiuni. Puteam avea, dar am decis că trebuie să folosesc și puținul timp liber pe care îl aveam la dispoziție într-un mod constructiv, adică învățând. Da, acum a venit vara, a venit vacanța și voi avea timp și pentru pasiuni. O să mai și citesc, o să mă mai documentez”, a încheiat Iustin. Am încheiat și eu, mă simțeam blocat, am rămas fără întrebări. Așa a fost starea mea în momentul interviului. M-am bucurat să îl am ca interlocutor pe un alt tânăr bun, un tânăr de la care mulți dintre noi, adulții, avem ce să învățăm. Cred cu tărie că este nevoie de astfel de tineri în Sălaj, că asemenea oameni trebuie promovați și că ei sunt singura șansă pentru această societate zbuciumată. Mi-am oprit reportofonul, i-am mulțumit lui Iustin, am dat mâna și i-am urat succes. Mi-aș dori să-l reîntâlnesc peste niște ani, să aud că e un procuror, poate un bun judecător sau chiar un programator, Dumnezeu știe. Mult succes, Iustin!