Încep înscrierile pentru Trofeul „Radu Mircea”

În memoria profesorului Radu Mircea, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău a lansat, în luna noiembrie a anului trecut, a cincea ediție a concursului Trofeul „Radu Mircea”. Competiția educațională se adresează elevilor API Zalău care se remarcă în cadrul proiectelor educaționale și a activităților extrașcolare. Elevii care au participat la activități extrașcolare sunt invitați să aplice pentru acest trofeu, în perioada 1 – 23 mai. Cei interesați găsesc informații la adresa: www.apizal.ro. Edițiile anterioare au fost câștigate de: Iulia Maria Bordaș (ediția I, an școlar 2020-2021), Flavia Alexia Sabou (ediția a II-a, an școlar 2021-2022), Alexandra Denisa Tunyogi (ediția a III-a, an școlar 2022-2023) și Ioana Elena Hațegan (ediția a IV-a, an școlar 2023-2024). Persoană de contact: profesoara Zinia Matyas.

Share Whatsapp Email