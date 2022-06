ERASMUS+ o poveste care continuă la Liceul Tehnologic „Octavian Goga” din Jibou

De peste 30 de ani, din 1987, programul Erasmus le oferă mobilități educaționale celor implicați într-o formă de învățămînt. A început prin mobilități studențești în Europa și s-a extins pînă în America de Sud, Asia, Africa ori Australia.

Într-o lume în care se vorbeste tot mai mult despre analfabetism, despre dificultățile unui învățământ de calitate și despre șansele minime a unor elevi de a beneficia de tot ceea ce le poate oferi școala, trebuie să trezim interesul copiilor pentru cunoaștere, să-i provocăm să aibă propriile păreri despre ceea ce văd și citesc, oferindu-le șansa de a cunoaște o alta lume, în care ei pot să descopere o mulțime de lucruri minunate. Și pentru a rămâne în mințile și în inimile elevilor nostri, și a descoperi aceste lucruri, și încă multe altele, am coordonat și implementat în ultimii ani aceste proiecte Erasmus.

În liceul nostru, ultimele luni au fost încărcate de activități și mobilități Erasmus, astfel:

– În perioada 28.02-04.03 , două cadre didactice, directorul adjunct Csatlos Sandor şi prof. Boda Melinda, au participat la un curs de dezvoltare profesională, intitulat „Early School Leaving” organizat în Praga (Cehia). Timp de cinci zile, cadrele didactice din mai multe țări au desfășurat o multitudine de activități care au avut ca temă reducerea absenteismului și prevenirea părăsirii timpurie a școlii, în cadrul proiectului de acreditare Erasmus+ KA 121.

– Următoarea activitate în cadrul acestor proiecte Erasmus a avut loc în perioada 14 – 18 martie, când s-a desfășurat ultimul schimb de grupuri de elevi pe termen scurt, în Velfjord (Norvegia). În cadrul proiectului „Reading for Life”, cei cinci elevi și doi profesori au participat, pentru o saptamană, la o mulțime de activități, care au avut ca temă „Bullying is never ok ”. Participanții la această mobilitate au fost : Boda Melinda – prof. de geografie, Pop Adriana – prof. limba română, Fajic Elmina (VII A), Pop Carla (VIII A), Sziklavari Katalin (VIII B), Lucăcel Sefora (VIII A) şi Farcas Dan (VIII A). Aceștia au descoperit locuri minunate din Norvegia (fortăreața Skarsåsen, minele de sare din Bronnoy Kalk , muntele Torghatten, muzeul din Velfjord ), legând prietenii si lasând în urmă amintiri de neuitat.

– A treia activitate desfășurată în cadrul proiectelor Erasmus din acest an s-a desfășurat în Vilnius, LITUANIA , în perioada 21-25 martie, unde a avut loc un schimb de grupuri de elevi în cadrul proiectului „Click on-eCLIL” . La această mobilitate au participat şase elevi şi doi profesori de la școala noastră: Sava Darius (VIII A), Porumb Dorotea (VIII A), Mureșan Maria (VIII A), Mureșan Georgiana (VIII A), Bordaș Andrei (VI C) și Bordaș Anda (VIC). Aceștia au fost însoțiți de două cadre didactice : Nagy Melinda, profesor de limba engleză și Bârjac Gabriel, profesor de educație fizică și sport. Cele cinci zile de activități, majoritatea dintre ele outdoor, au adus șansa elevilor noștri de a interacționa cu ceilalți elevi din țările participante și de a descoperi împreună istoria, arta, gastronomia și arhitectura orașului Vilnius și a țării (turnul TV din Vilnius – 326 m, Parlamentul din Lituania, Palatul Ducilor de Lituania, Castelul Trakai, Muzeul Național de Artă ) .A fost o săptămână minunată, care cu siguranță va rămâne în sufletul elevilor participanți.

– Următoarea activitate a avut loc în Izmir (Turcia), în perioada 28 martie – 1 aprilie 2022, la școala Pınarlı Çayır Primary School Bayındır. În cadrul proiectului de mobilitate, Acreditare Erasmus pentru Educația Școlară 2021-2027, două cadre didactice de la școală noastră au participat la o activitate de Job Shadowing . În cele cinci zile de activități, Pop Adriana Irina Alina – profesor limba și literatura română şi Năprădean Angelica Ancuța – prof. înv. primar, clasa a IV-a A, au asistat la ore, la activități sportive și artistice, au participat la activități de lectură în aer liber, având și întâlniri cu reprezentanții Inspectoratului Școlar din Bayındır, Izmir și cu oficialitățile locale. A fost un bun prilej de a învăța despre sistemul educațional din Turcia, modul de desfășurare a activităților în cadrul școlii și de a descoperi cultura și tradiţiile locale.

– În perioada 9-13 mai 2022, a avut loc o alta activitate, când Liceul Tehnologic „Octavian Goga din Jibou”, a avut deosebita onoare de a organiza o activitate de job shadowing pentru trei cadre didactice din Santa Cruz de Tenerife, Spania, care au ales să vină în școala noastră și să observe activitățile școlii, să asiste la ore, pentru a găsi noi idei și inspirație, la orele de limba engleză, educație fizică și sport, sau alte materii studiate în ciclul primar. După cele cinci zile în care au avut posibilitatea de a învăța despre sistemul educațional românesc, participând la o mulțime de activități și ore desfășurate în școala noastră, precum și la lecții outdoor (vizite la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău și la Castrul roman Porolissum), invitații noștri au plecat încântați de aceasta vizită, invitându-ne, la rândul lor, să le vizitam școala din Tenerife (Spania).

– Ultima activitate desfășurată în acest an școlar a avut loc în perioada 16-20 mai, în Barreiro, Portugalia, unde şase elevi din clasa a VII-a A, însoțiți de doi profesori, au participat, alături de partenerii din Spania si Lituania, la activitățile pregătite de partenerii nostri, în cadrul proiectului Click on e-CLIL, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +. Elevii participanți: David Iulia, Ienciu-Dragos Larisa, Păscuță Sofia, Iacob Cristian, Tăuresc Delia și Grad Eleonora, însoțiți de Bârjac Gabriel – directorul școlii și Nagy Melinda – profesor de limba engleză și coordonatorul proiectului. Cele cinci zile de activități au adus o mulțime de ore CLIL de istorie, biologie, geografie, artă și arhitectură, copiii descoperind locuri uimitoare (Castelul Sao Jorge, Piața Terreiro do Paço, Portul din Barreiro și Setubal, Ocenarium Lisabona, Castelul Belem, Mănăstirea Geronimos, Sintra şi Cascais).

Experiențele acumulate în aceste mobilități au demonstrat capacitatea elevilor de a interacționa, de a schimba idei, de a-și pune în valoare cunoștințele de limba engleză, de a coopera în vederea implementării sarcinilor de lucru specifice, precum și oportunitatea, pentru profesori, de a afla și a invata despre sisteme educaționale diferite, de a observa procesele de predare, organizarea activităților practice din diferite țări și de a prelua și a implementa idei noi în cadrul școlii noastre. Pe lângă aceste schimburi de experiență, a fost și un bun prilej de a stabili relații de colaborare pentru viitor.

A fost un an cu multe activități și suntem mândri că lăsăm în urmă, în acest an școlar, 8 mobilități Erasmus , 34 de elevi și 7 cadre didactice care au participat în aceste proiecte. Experiențele acumulate, entuziasmul elevilor participanți și impactul pe care îl are programul Erasmus în școala noastră, ne face să ne dorim să deschidem alte porți ale cunoașterii, prin proiecte pe care ni le dorim să fie la fel de plăcute, pe cât sunt de utile. Astfel, Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” a depus trei candidaturi de proiecte Erasmus + pentru anul școlar următor:

1. Sustainability is Our Future (coordonator)

Perioada: 01.09.2022 – 31.08.2024

KA220 – parteneriate de cooperare în domeniul educației școlare

Teme: conservarea resurselor naturale, reciclare, sustenabilitate, voluntariat ecolologic

Parteneri: Bodrum, Turcia / Corfu, Grecia / Ibi, Alicante, Spania

2. Proiecte de mobilitate în domeniul Educației Școlare, organizații acreditate KA121

Perioada: anul școlar 2022-2023

3x job shadowing – 6 profesori

2x mobilități de grup elevi – 14 elevi

3. Zero Waste (partener)

Perioada: 01.09.2022 – 31.08.2024

KA220 – parteneriate de cooperare în domeniul educației școlare

– implementarea activităților de reducerea deșeurilor

Parteneri: universități din Spania și Turcia

Koaceli, Turcia / Zaragoza, Spania / Limerick, Irlanda , prin coordonatorul acestor proiecte, Nagy Melinda – profesor limba engleză.

Următoarea activitate se va desfăsura in perioada 26-30 septembrie 2022, în Santa Cruz de Tenerife, în cadrul proiectului de Acreditare Erasmus pentru Educația Școlară 2021-2027, unde vor participa şase elevi și două cadre didactice. Până atunci, o să continuam să gândim constructiv, critic, să creăm, să colaborăm și să găsim cele mai bune căi de a oferi elevilor noștri șansa de a descoperi uimitoarea poveste a proiectelor Erasmus+ .

Echipa de proiect