Elevii și profesorii care sărbătoresc Paștele catolic, scutiți de școală

Având în vedere că Paștele catolic se sărbătorește în acest an înaintea celui ortodox, elevii și profesorii au dreptul la zile libere potrivit legislației în vigoare. Ministerul Educației a comunicat deja inspectoratelor școlare că elevii care are aparţin unui cult religios, altul decât cel ortodox și care celebrează Paștele în data de 31 martie, nu sunt obligați să participe la cursuri în perioada 29 martie – 2 aprilie. În acest sens, ministerul a emis recomandarea ca „la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar să fie realizată o analiză a numărului de angajați care beneficiază de aceste prevederi. În funcție de ponderea acestora, consiliul de administrație al unităţii poate decide: suspendarea cursurilor pentru aceste zile și stabilirea modalităţilor de recuperare (cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. 4, literele b – c din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităților de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M. 4183/2022 cu modificările și completările ulterioare), sau reorganizarea programului școlar în vederea suplinirii cadrelor didactice care beneficiază de aceste prevederi”.

Legat de modul în care această vacanță va fi gestionată la nivel de județ, profesorul Vasile Bulgărean – inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj ne-a declarat că „noi nu avem foarte multe cazuri de acest gen în județ, însă fiecare școală va trebui să gestioneze punctual aceste situații și sunt sigur că toți directorii unităților de învățământ vor găsi soluții potrivite, cu respectarea condițiilor legale aflate în vigoare”.