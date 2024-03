Au început „Zilele medicale sălăjene”

Medici și specialiști din Sălaj, dar și din alte județe, inclusiv din marile centre medicale universitare ale țării participă în aceste zile la „Zilele medicale sălăjene”, simpozion organizat de Colegiul Medicilor Sălaj. Evenimentul a început azi dimineață sub coordonarea președintelui CMS, medicul Liviu Oroian. În deschiderea programului, directorul Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj, Magyar Cornel, a fost invitat să le prezinte participanților aspecte fiscale referitoare la activitatea desfășurată de cabinetele medicale. Simpozionul a continuat cu discuții despre „Pneumopatii interstițiale difuze, de la teorie la practică”, secțiune prezentată de medicul Mărioara Simon de la Spitalul Clinic de Pneumofiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca, dar și cu prezentarea medicului Ionuț Juravle de la Spitalul Județean de Urgență din Zalău, despre tratamentul vezicii hiperactive și a infecțiilor de tract urinar. Au urmat dezbateri în secțiunile dedicate acupuncturii, diabetului zaharat, terapiilor moderne de abord minim invaziv în patologia uro-oncologică, dar și pe linia imagisticii prin rezonanță magnetică în patologia onco-urologică. Mâine, simpozionul va continua cu prezentarea „Intervenția promptă în BPOC”. Timpul înseamnă viață pentru pacientul cu BPOC”, expunerea urmând să fie realizată de medicul Amalia Găvriluț de la Spitalul Județean de Urgență din Zalău. Vor urma analize și discuții despre măsurile de protecție și siguranță pentru pacienții cu afecțiuni cardiace, pentru cei afectați de crizele de epilepsie, de boli ale gâtului, inclusiv despre anemie, afecțiuni oncologice și leziuni osoase. Joi, discuțiile vor fi axate pe importanța vaccinării, a digitalizării sistemului medical, condiția medicală a femeii și accesul pacienților la tratamente oncologice moderne. Ultima zi a simpozionului va fi centrată pe o nouă abordare terapeutică în managementul infecțiilor sezoniere ale tractului respirator, pe radioterapia modernă și astm. Simpozionul reunește an de an specialiști, medici de renume, cercetători, producători de tehnologie medicală și manageri de spitale.

