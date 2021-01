Elevii au intrat în vacanță

Elevii au intrat, de astăzi, în vacanţa intersemestrială, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Anul şcolar 2020 – 2021 este structurat pe două semestre, care însumează 34 de săptămâni. Semestrul al II-lea începe în ziua de luni, 8 februarie şi se va încheia în 18 iunie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, următoarele vacanţe sunt programate în perioada 2 – 11 aprilie (Paştele Catolic) şi 30 aprilie – 9 mai (Paştele Ortodox). Vacanţa de vară va începe în18 iunie. Prin excepţie de la aceste prevederi, pentru clasele terminale din învăţământul liceal anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie. Pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie, în timp ce pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică cu excepţia claselor terminale şi pentru clasele din învăţământul profesional anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

