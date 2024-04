Elevi sălăjeni calificați la etapa națională a Olimpiadei de Informatică

În comunicatul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj (ISJ Sălaj), cu privire la prezența elevilor sălăjeni care au participat recent la etapa județeană a Olimpiadei de Informatică, care s-a desfășurat la Colegiul Național „Silvania” din Zalău, se menționează că la concurs au participat 58 de elevi, 22 provenind de la gimnaziu și 36 de la liceu.

În cazul celor de la gimnaziu, trei elevi s-au calificat la etapa națională care va avea loc la Iași în perioada 22 – 26 aprilie. Este vorba de următorii elevi: Bogdan Radu Ciurbe (clasa a VI-a la Colegiul Național „Silvania” din Zalău / Centrul Județean de Excelență Sălaj, avându-i profesori îndrumători pe Cristina Vlaicu și Paula – Cristina Deac), Andrei Ciortea-Suciu (clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din Zalău / Centrul Județean de Excelență Sălaj, sub îndrumarea profesorilor îndrumători Lia Asztaloș și Paula – Cristina Deac) și Caleb Sebastian Opriș (clasa a VIII-a la Colegiul Național „Silvania” din Zalău / Centrul Județean de Excelență Sălaj, sub îndrumarea profesorului Paula – Cristina Deac).

În ceea ce îi privește pe elevii de liceu care s-au calificat la etapa națională care va avea loc la București, în perioada 22 – 27 aprilie, vom fi reprezentați prin următorii elevi ai Colegiul Național „Silvania” din Zalău / Centrul Județean de Excelență Sălaj: Roland Petrean (clasa a IX-a, profesor îndrumător fiind Florin Morar), Nicolae Liviu Ciurbe (clasa a IX-a, sub îndrumarea profesorului îndrumător Florin Morar), Mihai Alexandru Sabou (clasa a X-a, avându-i profesori îndrumători pe Florin Morar, Paula-Cristina Deac, Gheorghe Revnic), Darius Ramon Bejan (clasa a XI-a, profesori îndrumători fiind Paula-Cristina Deac și Gheorghe Revnic), Mihai Tudor Fazacaș (clasa a XII-a, sub îndrumarea profesorilor Gheorghe Revnic și Florin Morar) și Andrei Maxim (clasa a XII-a, profesori îndrumători fiind Cristina Vlaicu și Gheorghe Revnic).

Legat de performanțele notabile obținute la olimpiada județeană de informatică, în comunicatul ISJ Sălaj se menționează faptul că liceanul Roland Petrean s-a calificat la etapa națională a competiției, obținând punctajul maxim, respectiv 300 de puncte.