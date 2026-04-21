Elevi de la CNS Zalău, medaliați la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială

Roland Petrean și Andrei Ciortea-Suciu au obținut rezultate excepționale la Olimpaida Națională de Inteligență Artificială, eveniment educațional desfășurat recent, în București. Elevul Roland Petrean (clasa a XI-a), pregătit de profesorul Florin Morar, a obținut locul I și medalie de aur la secțiunea „XI-XII”, premiul special pentru cel mai bun elev din concurs și cel mai mare punctaj și s-a calificat în lotul național lărgit al României. La rândul său, elevul Andrei Ciortea-Suciu (clasa a X-a), pregătit de profesoara Paula Cristina Deac, a obținut locul IV, mențiune și medalie de aur la secțiunea „IX–X” și s-a calificat, de asemenea, în lotul național lărgit al României.

Roland și Andrei vor participa la programul intensiv de pregătire teoretică și practică, care se va desfășura în perioada 21–25 mai 2026, în centrul universitar din Timișoara. pentru rezultate și mult succes în continuare!