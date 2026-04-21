Exercițiu militar la Crasna. Sunt programate trageri cu armament de infanterie

În conformitate cu prevederile procedurilor de cooperare privind executarea activităților potențial periculoase pentru aeronave, populația este anunțată că se execută activități de tragere cu armamentul de infanterie în poligonul din comuna Crasna. În data de 22 aprilie vor avea loc trageri între orele 8 și 22.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a acestor activități, accesul persoanelor neautorizate în incinta poligonului este interzis. O altă obligație pentru populație este de a se supune indicațiilor militarilor, precum și să respecte indicațiile de pe panourile de atenționare, trecătorii să fie atenți la semnalele sonore (goarna) sau la cele vizuale (rachete de semnalizare, bec roşu sau fanion de pe foişorul poligonului şi de pe axul central al acestuia) şi să evite intrarea în poligoane și în zonele de siguranță ale acestora marcate prin stâlpi cu triunghiuri.