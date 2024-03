Elevi de la CNS, pe podium la un important concurs de matematică

Mai mulți elevi sălăjeni au obținut premii notabile la ediția din acest an a concursului interjudețean de matematică „Grigore Moisil”, cel mai important concurs de profil din nord-vestul țării. Radu Ciurbe Bogdan este elev în clasa a VI-a la Colegiul Național „Silvania” din Zalău și a obținut premiul I la informatică, secțiunea pentru gimnaziu. Radu a fost pregătit de profesorii Cristina Vlaicu și Cristina Paula Deac. La etapa pentru liceu, tot la informatică, olimpicul Roland Petrean (clasa a IX-a) a obținut locul I, elevul fiind pregătit de Florin Morar. Tudor Mihai Fazacaș este elev în clasa a XII-a și a obținut premiul III. Profesorii care l-au pregătit pe Tudor sunt Gheorghe Revnic și Florin Morar. Sebastian Caleb Opriș este elev în clasa a VIII-a și a obținut mențiune, Cristina Paula Deac fiind profesoara care l-a pregătit. Ionuț Andrei But este elev în clasa a X-a, a obținut mențiune și a fost pregătit de profesorii Gheorghe Revnic și Florin Morar.

Share Whatsapp Email