Eleva de 10 a Sălajului, premiată de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj

Laura Haraseniuc, absolventa Colegiului Național „Silvania” din Zalău care a promovat sesiunea din vară a examenului de Bacalaureat cu media 10, a fost premiată astăzi de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Secretul unui asemenea rezultat? Simplu! Multă muncă și curaj.

„În decursul celor 4 ani de studii la Colegiul Național <Silvania> din Zalău, Laura s-a remarcat prin rezultatele sale excepționale. Se dovedește că un elev care merge pas cu pas, iată, poate ajunge la rezultate deosebite, iar Laura a obținut astfel de rezultate. Laura a luat 10 pe linie la examenul de Bacalaureat. Eu o felicit, iar învățământul sălăjean se mândrește cu ea. Sunt aici doi profesori care i-au predat Laurei. Este domnul profesor Florin Morar, directorul Colegiului Național <Silvania>, dar și domnul Faluvegi Ervin, inspector școlar general adjunct. Cei doi au pus umărul, au ajutat-o pe Laura să obțină aceste rezultate, iar Ministerul Educației, printr-un proiect, premiază excelența. Nu discutăm despre sumă, ci despre faptul că ne gândim cu toții la excelență”, a declarat în cadrul festivității de premiere inspectorul școlar general, profesorul Vasile Bulgărean.

„Am muncit pe toată durata liceului”

„Am reușit să obțin această performanță prin foarte multă muncă, dar, totodată, este nevoie de perseverență, de capacitatea de a munci constant. Eu asta am făcut, am muncit pe toată durata liceului, dar am făcut și acele lucruri care nu sunt neapărat comode. Am făcut aceste lucruri de parcă au fost pasiunea mea. Am avut curaj să gândesc, să proiectez acest rezultat”, a declarat Laura în cadrul festivității.