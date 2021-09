Un alt tânăr, prins drogat la volan pe bulevardul din Zalău

Polițiștii Biroului rutier continuă activitățile pe timp de noapte și completează seria șoferilor care circulă sub influența substanțelor psihoactive. În acest context, în această dimineață, 17 septembrie, la ora 3:55, aceşti au depistat un alt conducător auto, care circula pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul, sub influența substanțelor psihoactive. Polițiștii au efectuat testarea șoferului, un tânăr, de 19 ani, din Zalău, iar rezultatul a fost pozitiv la THC, motiv pentru care i-au fost prelevate mostre bilogice de sânge și urină, în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor psihoactive. “De asemnea, în autoturismul condus de tânăr au fost descoperite un pachet de foițe şi un grinder (dispozitiv de mărunțire). În cauză, s-a întocmit dosar penal și se continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj. De menţionat este faptul că în cursul acestei săptămâni în municipiul Zalău, la volanul autoturimului, au fost depistaţi sub influenţa substanţelor psihoactive alţi doi tineri. Unul în vârstă de 20 de ani (pe strada Gheorghe Doja) şi altul de 25 de ani (pe strada Simion Bărnuţiu).

