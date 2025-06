Eleva Adriana Denisa Pușcaș, câștigătoarea Trofeului „Radu Mircea”

În acest an, eleva Adriana Denisa Pușcaș este câștigătoarea ediției a V-a a Trofeului „Radu Mircea” de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău. Potrivit oficialilor unității de învățământ, nu a fost o jurizare ușoară nici de data aceasta. „Merită felicitați toți elevii care au aplicat pentru acest trofeu pentru că de-a lungul anului școlar au participat la activități extrașcolare interesante, variate, în care s-au implicat cu seriozitate. Dar, în final, există un singur câștigător. Ediția din acest an școlar este câștigată de eleva Adriana Denisa Pușcaș din clasa a X-a A. Denisa crede cu tărie că formarea personalității și a caracterului nu se întâmplă doar între pereții unei săli de clasă, ci și prin trăirile, provocările și bucuriile pe care le aduc experiențele din afara ei. Pentru ea, activitățile extracurriculare nu sunt doar un plus, ci și o parte esențială a vieții de elev. Ea susține că aceste activități îi oferă ocazia să crească, să descopere, să se definească, și că prin ele a învățat cât de valoroasă este conexiunea cu ceilalți oameni care îi împărtășesc pasiunile, visele și curiozitățile”, este o parte din mesajul profesorilor coordonatori. „Activitățile la care am participat mi-au aprins dorința de a reuși, mi-au dăruit lecții de viață și mi-au arătat că eșecul nu este capătul drumului, ci doar o etapă firească spre succes. M-au învățat să privesc în interiorul meu, să-mi recunosc punctele forte, dar și să am curajul de a-mi recunoaște slăbiciunile”, a declarat Denisa.Eleva a participat la proiecte cum ar fi „Săptămâna Spațiului Cosmic”, „Vive la Francophonie”, „Festivalul Toamnei” și „Voice in Motivation”. A avut privilegiul de a participa la un concurs local organizat de Instituția Prefectului – județul Sălaj, intitulat „Sălajul în anul 2050 – Provocări și Perspective”. A susținut un discurs în cadrul conferinței „We remember… Lagărele morții”. A participat la acțiunile de donație pentru copiii din Asociația „Pace Nouă” și din Centrul Familial de tip 2 din Cehu Silvaniei. Face parte inclusiv din clubul de robotică al școlii. Felicitări, Denisa! Trofeul va fi înmânat cu ocazia festivității de încheiere a cursurilor claselor IX-XI, potrivit profesoarei Matyas Zinia

Foto: Pușcaș Denisa (arhiva personală)