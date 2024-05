Elena-Ioana Hațegan a câștigat Trofeul „Radu Mircea”

S-a încheiat jurizarea concursului Trofeul „Radu Mircea” din cadrul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, trofeu acordat pentru activități școlare și extrașcolare. „Felicităm toți elevii care au aplicat în acest an școlar, cu toții au participat la activități frumoase, au acumulat experiență, dar, în final, există un singur câștigător. Ediția din acest an școlar este câștigată de eleva Elena-Ioana Hațegan din clasa a X-a D. Ioana și-a propus ca în acest an să își depășească limitele și temerile, prin implicarea directă la orice activitate sau proiect care i-a stârnit curiozitatea și interesul. Astfel, a fost voluntar în echipa de robotică <Brainstorms>, a făcut parte din echipa de redacție a revistei școlii <Vitralii> și a participat la o serie de activități care i-au pus în lumină latura artistică: Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, Copilăria, lumea de poveste, Pacea pentru planetă. Au fost, apoi, implicări în cadrul proiectelor <Ziua Francofoniei> și <PI-Day>, participări la concursul inițiat de Asociația Universul Educației Știință-Tehnologie-Performanță și la concursul <Alege! Este dreptul tău>, a declarat profesoara Matyas Zinia. Sunt doar câteva dintre activitățile în care Ioana s-a implicat, considerând că, pe lângă faptul că îi este oferită șansa de a cunoaște persoane noi cu interese similare, oportunitatea de a dezvolta repertoriul propriu de calități sau aptitudini, reprezintă o adevărată cale spre cunoaștere. Felicitări, Ioana! Trofeul va fi înmânat cu ocazia festivității de încheiere a cursurilor claselor IX-XI, profil tehnologic, a încheiat profesoara Matyas Zinia.

Share Whatsapp Email