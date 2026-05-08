Echipa API Zalău, premiul I la competiția de robotică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca

O echipă de elevi și profesori de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău a participat zilele trecute la un concurs organizat de Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul universității Tehnice din Cluj-Napoca. Tema concursului a fost construirea unui robot de tip „Line Follower”. Beneficiind de sprijinul și indicațiile echipei de robotică „Brainstorms” API, echipa școlii sălăjene a câștigat premiul I. Rezultatul nu ar fi fost posibil nici fără sprijinul profesorului Alexandru Mureșan, coordonatorul echipei.

