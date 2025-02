Dispar Biologia, Geografia și Istoria la clasele de a XII-a la Matematică-Informatică

Liceenii de la profilul de Matematică-Informatică ar urma să nu mai studieze în clasa a XII-a Biologia, Istoria și Geografia, după cum se arată în proiectul de planuri-cadru 2025. Acestea nu mai apar nici la trunchiul comun, nici la curriculum de specialitate. Mai mult, sunt propuse și alte modificări în programa elevilor privind numărul de ore la alte materii.

Planurile-cadru prevăd numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină de la clasă și ar urma să fie aplicate începând din 2026. Elevii ar urma să aibă cu o oră mai puțin de Fizică și de Limba română la clasele a XI-a și a XII-a. Acest lucru înseamnă că liceenii vor studia câte două ore pentru fiecare materie, în loc de trei cum sunt în prezent. Mai mult, numărul de ore de Informatică va crește la două pe săptămână pentru elevii claselor a IX-a și a X-a, dar va scădea la trei pentru următorii doi ani de studiu.

Elevii de la Mate-Info ar urma să aibă în orar câte trei ore de Limba română în clasele a IX-a și a X-a, iar la clasele a XI-a și a XII-a ar urma să scadă de la trei la două. Cât despre matematică, numărul de ore va rămâne la patru ca până în prezent. La limba străină 1, numărul de ore va rămâne de două, idem ca până în prezent. Cât despre cea de-a doua, de la două ore cum sunt în prezent, liceenii vor studia doar una.

Fără schimbări la Chimie

În ceea ce privește Fizica, în planul-cadru propus, liceeni ar urma să parcurgă trei ore în primii doi ani de liceu, și câte două pentru clasele a XI-a și a XII-a. Până acum, aceștia studiau câte trei ore în fiecare din cei patru ani. În cazul Chimiei, aceștia vor studia câte două ore pe săptămână în primii doi ani, respectiv câte una în ultimii doi ani, cum era și în prezent.

Dispar din orar Biologia, Geografia și Istoria, dar apar materii noi

O schimbare semnificativă propusă privește Biologia. Potrivit planului-cadru, elevii ar urma să studieze o oră pe săptămână în clasele a IX-a și a X-a. Mai mult, biologia ar urma să dispară începând cu clasa a XI-a. Situația va fi similară și în cazul Geografiei și Istoriei. Aceștia vor studia materiile doar în primii doi ani de liceu, urmând ca din clasa a XI-a să studieze Istoria Evreilor. Holocaustul, iar mai apoi Istoria comunismului din România.

Materii fără schimbări în orar

Materiile care nu vor avea parte de schimbări în orarele liceenilor de la profilul real vor fi Religia, cu câte o oră în fiecare săptămână. Idem și în cazul disciplinelor socio-umane, precum Logica, Psihologia, Economia sau Filosofia, dar și Educația fizică și sportul. Mai mult, Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) ar urma să aibă parte de câte o oră alocată în fiecare an. În prezent, doar în clasele a IX-a și a X-a este studiată această materie, cu două, iar mai apoi o oră pe săptămână și zero în ultimii doi ani. Muzica și desenul vor avea alocată câte o oră, iar zero din clasa a XI-a.

La Informatică, proiectul de planuri-cadru 2025 pregătit de Ministerul Educației prevede două ore în clasele IX-X și câte trei în clasele XI-XII. În prezent, planurile-cadru în vigoare din 2009 prevăd o oră pe săptămână la clasele IX-X și patru la clasele XI-XII.