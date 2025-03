Cultură organizațională inovativă prin eTwinning la Grădinița „Ion Creangă” Zalău

MISIUNEA Gradiniţei „Ion Creangă” Zalău este să genereze un mediu educațional care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin promovarea excelenței, stării de bine și facilitarea accesului egal la educație. Focalizându-ne pe procesul educativ de tip experienţial, în centrul activităților didactice desfășurate în grădinița noastră în cadrul Săptămânii Verzi, 24-28.03.2025, s-a aflat educabilul – copilul de vârstă timpurie cu experienţele sale. Învăţarea a fost specifică acestuia, iar experienţele sale au stat la baza descoperirii noilor cunoştinţe de tip ECO, influenţând dezvoltarea holistică a acestuia. În strânsă legătură cu conceptele pedagogiei pozitive de învățare experiențială se află conceptul de educație outdoor. Pentru că activitățile educative s-au desfășurat dincolo de ușa sălii de grupă, activitățile desfășurate în Săptămâna Verde au avut numeroase beneficii asupra ethosului grădiniței format din copii, părinți, cadre didactice, specialiști din comunitatea locală și parteneri din străinătate. Valorificând învățarea de tip experiențial, activitățile outdoor au generat experiențe de învățare dezirabile, copilul fiind participant activ în propriul proces de ECO învățare.

Tematica activităților educativ-aplicative derulate în Săptămâna Verde:

• Protejăm natura!-Ce putem face pentru o lume mai curată?–prezentare film pentru copii; Simboluri ecologice–desen pe asfalt; Învățăm să reciclăm!–managementul deșeurilor; Sădim plante! – vizită la sera de flori și activitate de plantare flori de primăvară–Grupele Mică A, prof. Vezelovici Gelia, prof. Taloș Florina; Mică B, prof. Oros Victoria, ed. Curta Lucia;

• Prietenii pădurii – Cum ocrotim pădurea? – vizionare film documentar; Povestea unui copac – povestea educatoarei; Bradul – activitate de plantare brazi – Grupele Mijlocie C, prof. Sabău Ștefana, prof. Vlaicu Simida; Mare C, prof. Duruș Octavia, prof. Ghidali Sonia;

• Apa, izvor de sănătate – Apa, o resursă prețioasă: Cum să o protejăm? – convorbire; Circuitul apei în natură – experiment; Floppi și apa – lectura educatoarei; Grupele Mare A, prof. Lupșe Gabriela, prof. Milaș Cristina; Mică C, prof. Opriș Claudia, ed. Gorgan Lorena;

• Ziua reciclării-Ecologie și reciclare–activitate de sortare deșeuri; Povestea „Și tu poți fi supererou!”–vizionare film; Jucărie ecologică–confecționare de jucării din materiale reciclabile; Super eroii reciclării–teatru de păpuși-Grupa Mijlocie B, prof. Sav Diana, ed. Iancău Antonia;

• Aer, soare și mișcare – Patrula ecologică – biodiversitate prin experimente; Cel mai bun sportiv – întreceri sportive pe terenul de sport; Parada costumelor ECO – paradă cu toți copiii grădiniței – Grupa Mare B, prof. Agrișan Ioana, prof. Lupou Simona

Elementul de noutate adus programului Săptămânii Verzi din grădiniță, în acest an școlar, cu scopul de a îmbunătăți și consolida cultura noastră organizațională inovativă este implicarea în proiectul eTwinning ”Droppy’s Journey” a Grupelor Combinată A limba maghiară, prof. Major Katalin și prof. Nagy Timea, Combinată A PN, prof. Balabuc Sorina, Mijlocie A, prof. Pop Florina, prof. Groza Adriana și coordonator proiect, prof. dr. Negru Emilia.

Proiectul eTwinning „Droppy’s Journey” este o inițiativă educațională de colaborare între Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” Zalău, județ Sălaj, România și Nagykanizsa Központi Óvoda Miklósfai Tagóvodája, Ungaria, având ca scop promovarea învățării prin intermediul unui personajului Droppy. Acest proiect internațional urmărește să dezvolte abilități de comunicare, colaborare și creativitate în rândul copiilor de vârstă timpurie, prin intermediul unor activități educaționale interactive și captivante.

Obiectivele proiectului eTwinning ”Droppy’s Journey” sunt: promovarea educației ecologice- Droppy, ca personaj principal, este asociat cu tematica legată de mediu și sustenabilitate, ajutând copiii să învețe despre importanța protejării mediului înconjurător și despre obiceiuri Eco; dezvoltarea abilităților digitale – proiectul încurajează utilizarea tehnologiei și a platformelor digitale Padlet, Canva, eTwinning România, pentru a facilita comunicarea între parteneri și a crea resurse educaționale; colaborare interculturală – prin lucrul în echipă cu copii din alte țări, preșcolarii își dezvoltă abilitățile interculturale și învață să colaboreze eficient cu persoane din diverse medii culturale.

Participarea la „Droppy’s Journey” contribuie la dezvoltarea competențelor sociale și civice ale copiilor, îi ajută să devină mai conștienți de problemele de mediu, să își asume un rol activ în comunitatea locală, sprijină învățarea limbilor străine de către copii prin faptul că limba de comunicare a proiectului este limba engleză. Proiectele eTwinning, cum este și „Droppy’s Journey” (detalii proiect https://padlet.com/gyerzsi77/droppy-s-journey-iqbdpbljab9be184), sunt recunoscute pentru impactul pozitiv asupra copiilor de vârstă timpurie și nu numai.

