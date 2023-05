Consiliul Național de Etică a decis: Lucian Bode nu a plagiat

Consiliul Național de Etică (CNECSDTI) a decis că Lucian Bode, ministru Afacerilor Interne, nu a plagiat în teza sa de doctorat și a respins autosesizarea în cazul lucrării sale.

„Astăzi, vorbim despre o hotărâre a Consiliului Național de Etică (CNECSDTI) cu privire la cartea pe care am publicat-o pe baza tezei de doctorat. Verdictul este cât se poate de clar: lucrarea mea nu este plagiată! Așadar, nu am plagiat. Nici în carte, nici în teză. Consiliul Național de Etică a constatat că nu am încălcat normele de etică și conduită academică constând în plagiat. Mai mult decât atât, autosesizarea cu privire la cartea publicată de către mine a fost respinsă”, a declarat Lucian Bode.

M. S.