Cariera militară – Doar alegerea ta! Alege ce ţi se potriveşte şi înscrie-te acum!

În această perioadă Ministerul Apărării Naționale face înscrieri pentru învățământul universitar de licență și postliceal militar pentru anul de învățământ 2023-2024.

Pentru învățământul universitar de licență sunt 217 locuri (pentru candidații care nu provin din promoția 2023 a colegiilor naționale militare) în învățământul universitar militar și civil de formare a ofițerilor, după cum urmează:

– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu (3 ani) – 29 de locuri;

– Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Braşov (3 ani) – 25 de locuri;

– Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – Constanţa (4 ani) – 13 locuri;

– Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” – Bucureşti (4 ani) – 44 de locuri;

– Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Bucureşti (3 ani) – 6 locuri;

– Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti prin Institutul Medico-Militar (6 ani) – 60 de locuri;

– Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș prin Institutul Medico-Militar (6 ani) – 40 de locuri.

Selecția candidaților se desfășoară în perioada 20.02 – 09.06.2023

Termen final pentru întocmirea dosarului de candidat: 30 iunie 2023.

Perioada de efectuare a examinării medicale: 06.03 – 20.06.2023 (doar pentru IMM)

Criterii specifice de recrutare:

– vârsta de cel mult 26 ani (24 pentru aviaţie-naviganţi) împliniți în anul 2023 – anul desfășurării concursului de admitere;

– se pot înscrie absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cei înmatriculați în ultimul an de liceu și fac dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere.

Pentru învățământul postliceal militar sunt 447 de locuri la maiștri militari (pentru candidații care nu provin din promoția 2023 a colegiilor naționale militare) și 1013 locuri la subofițeri după cum urmează:

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”– Pitești – 86 de locuri (maiștri militari) și 614 de locuri (subofițeri);

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc, – 91 de locuri (maiștri militari) și 95 de locuri (subofițeri);

– Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanța, – 129 de locuri (maiștri militari);

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică –Sibiu– 97 de locuri (maiștri militari) și 178 de locuri (subofițeri);

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică „Gheorghe Lazăr” – Chitila– 41 de locuri (maiștri militari) și 126 de locuri (subofițeri).

Selecția candidaților se desfășoară în perioada 20.02 – 09.06.2023

Media de admitere va fi calculată pe baza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat.

Ierarhizarea candidaților se realizează strict în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și a opțiunilor acestora exprimate în cererea de înscriere.

Criterii specifice de recrutare:

– vârsta de cel mult 28 ani împliniți în anul 2023 (anul desfășurării admiterii);

– se pot înscrie absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cei înmatriculați în ultimul an de liceu și fac dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere.

IMPORTANT! Admiterea în instituțiile de învățământ postliceal militar – maiștri militari și subofițeri are loc pe baza rezultatelor obținute la examenul de BACALAUREAT (nu se dă examen de admitere).

Pentru mai multe informații, consiliere de specialitate și INSCRIERE, adresați-vă personalului Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Sălaj, situat la adresa Locotenent Colonel Pretorian nr.30, Zalău, telefon: 0260-660964 sau 0745511616, sau pe pagina de Facebook-Centrul Militar Județean Sălaj.

Întocmit

Cpt. Cristian SABĂU