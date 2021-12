Bradul speranţei

Sărbătorile de iarnă, în special Crăciunul, sunt prilej de bucurie pentru noi toți. Vestea că Mântuitorul Iisus Hristos S-a născut pentru a face lumea mai bună, ne face pe noi înșine mai buni și mai sensibili la nevoile semenilor. Strălucitoarea stea ce a călăuzit magii ne luminează sufletele și face ca bucuria de a oferi daruri să fie, cel puțin egală, cu bucuria de a le primi.

An de an, Crăciunul ne reaprinde speranța conturării acelei mult visate comunități incluzive, în care toți oamenii să fie acceptați, valorizați și iubiți, în ciuda statusului lor social și a dizabilităților care le-au marcat viața.

În calitatea noastră de profesioniști ai Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Speranța” Zalău, ce cunoaștem bine problemele cu care se confruntă elevii noștri cu dizabilități, suntem datori să contribuim la construirea comunității incluzive, prin orice cale și valorificând orice oportunitate ivită. Așa am ajuns la ideea Bradului Speranței.

Activitatea desfășurată în cadrul Proiectului Județean „Solidari pentru o lume mai bună”, inițiat de C.Ș.E.I „Speranța” Zalău și de către I.S.J. Sălaj, s-a dorit a fi o invitație la solidaritate, la participare activă a preșcolarilor și elevilor la viața comunității. Am pornit de la un brad sărăcăcios împodobit și am așteptat ca magia Crăciunului să facă restul. Și minunea s-a întâmplat. Bradul Speranței a prins viață pe măsură ce preșcolari, elevi, cadre didactice, chiar și simpli trecători l-au împodobit cu câte un ornament, de multe ori, unul manufacturat cu suflet.

Le suntem recunoscători tuturor celor care s-au lăsat inspirați de invitația noastră și au rezonat cu noi, devenind astfel ambasadori ai speranței în aceste vremuri încărcate de incertitudini și provocări. Cu siguranță, solidaritatea și prietenia voastră ne-au adus mai aproape de acea comunitate incluzivă pe care ne-o dorim pentru elevii noștri dragi și speciali și ne-a resuscitat speranța într-o lume ce perpetuează binele și dragostea față de semeni!

Vine Crăciunul… și odată cu el, vine vremea să fim mai buni, să ne întărim credința și să nădăjduim că totul va fi bine. Sănătate și bucurii multe!

prof. Amalia – Raluca Sabău,

director al C.Ș.E.I. „Speranța” Zalău