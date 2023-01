Bibliotecara din Bocșa, lăudată public de Ministerul Educației

Ministerul Educației a lansat o rubrică intitulată sugestiv „Omul sfințește locul”, pentru a le mulțumi public profesorilor, educatorilor, bibliotecarilor și altor profesioniști din domeniul educațional care se implică în domeniul lor, oameni dedicați și bine pregătiți.

La această rubrică a ajuns și Florica-Liliana Popiț, bibliotecară la Biblioteca Bocșa. Născută în satul Bocșa, Florica-Liliana Popiț este o fire timidă, responsabilă, altruistă și dornică de cunoaștere. În copilărie, își petrecea o mare parte din timp ajutându-și părinții în gospodărie, iar în timpul liber îi plăcea să răsfoiască paginile unei cărți, la umbra unui copac, visând cu ochii deschiși că se află în mijlocul unei încăperi imense, pline de cărți. După învățământul primar și gimnazial, și-a continuat studiile la Liceul Agroindustrial Șimleu Silvaniei, profilul economic. După absolvirea liceului s-a angajat la CAP Bocșa, profesând în funcția de contabil/secretar/dactilograf, până în momentul desființării unității, anunță Ministerul Educației. Din anul 1997, Florica-Liliana Popiț lucrează ca bibliotecară la Biblioteca Publică Bocșa. Momentul angajării a fost cel în care a simțit că și-a găsit vocația și că visul din copilărie a devenit palpabil, deoarece de la bun început a perceput spațiul bibliotecii ca fiind un tărâm al minunilor. Pe parcursul celor 25 de ani dedicați cărții, Florica a dat dovadă de profesionalism. Orice activitate desfășurată în bibliotecă poartă amprenta ei. În județ, meritele i-au fost recunoscute în nenumărate rânduri. A primit recunoaștere chiar și la București, pentru cele mai reușite proiecte. Florica reușește să organizeze frecvent întâlniri de suflet și, în paralel, se ocupă și de Muzeul aflat în incinta clădirii care găzduiește biblioteca, punctul muzeistic fiind o atracție turistică pentru numeroși vizitatori, se mai arată în mesajul Ministerului Educației. Activitățile desfășurate în bibliotecă, în organizare proprie sau în parteneriat cu instituții de educație și cultură din comună, din județ sau din țară, au îmbunătățit viziunea asupra conceptului de merit al bibliotecarului în comunitate/societate. Concursuri, prezentări tematice, creații literare, omagieri sau comemorări, ateliere de creație sau pictură, întâlniri cu scriitori, activități de vacanță sunt câteva din acțiunile ce se desfășoară aici, sub îndrumarea bibliotecarei. Fiecare an care trece însumează activități de amploare și proiecte cu care bibliotecara se mândrește. „Este o onoare să scrii cărți, este o onoare să fii cititor și, în aceeași măsură, este o onoare să fii bibliotecar, să ai menirea de a culege, de a păstra, de a valorifica și de a transmite informații. Dezvoltarea profesională şi personală… asta mă motivează pe mine în special. Îmi place să cred că fiecare an aduce un plus de experiență, de responsabilitate și de profesionalism, iar acest lucru se reflectă în mulțumirea pe care o observ pe chipurile tuturor celor implicați”, a declarat bibliotecara pentru Ministerul Educației.

Sursa foto: Ministerul Educației