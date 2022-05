Alexandra și Diana, elevele Sălajului care au impresionat la Olimpiada de limba engleză

Alexandra Budai a obținut locul doi la Olimpiada de limba engleză, iar Diana Bogdan a obținut locul trei. Ambele sunt eleve ale Colegiului Național „Silvania” din Zalău și cred că performanța în educație poate fi obținută numai prin muncă.

Andreea Faur, Cristian Man, Alina Cotoi și Lucia Bălănean sunt dascălii care le pregătesc pe aceste tinere talentate. „Eu mă pregătesc la limba engleză de câțiva ani buni și m-am dedicat acestei specializări. Așa am ajuns să pot face performanță. A ajuns să-mi placă foarte mult, citesc în limba engleză, e și multă pasiune”, mi-a spus Alexandra. Pentru Diana, engleza este o pasiune clară. „Engleza mi-a plăcut din copilărie. Atunci am început să o studiez și am continuat. Întotdeauna am vrut să știu mai mult, să studiez mai mult, să învăț. Recunosc, lucrez foarte mult la engleză, a devenit o pasiune pentru mine. Doar așa poți obține performanță, trebuie să îți dorești rezultate bune la școală. Nu este zi în care să nu muncim la engleză, traducem, scriem, citim în engleză, studiem. Cam asta se întâmplă”, mi-a spus Diana.

Există rețeta succesului?

Da, există, cel puțin asta cred cele două adolescente. Diana și Alexandra au fost de părere că numai prin muncă, perseverență și dăruire se poate atinge nivelul dorit și la școală. „Trebuie să îți dorești cu adevărat, să vrei. Poți reuși dacă îți place ceea ce studiezi”, a adăugat Diana.