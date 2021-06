A apărut Ghidul Evaluării Naționale

Oficialii Ministerului Educației au publicat ghidul informative al examenului de Evaluare Națională, cu date complete aferente probelor ce vor avea loc în acest an. Ministrul Sorin Cîmpeanu a anunţat că tematica de examen a fost adaptată la situaţia acestui an şcolar, unul neobișnuit din cauza restricțiilor impuse în timpul pandemiei de coronavirus. El a afirmat că elevii nu vor mai trece printr-un triaj epidemiologic. „Ministerul Educaţiei susţine demersul de informare a elevilor şi părinţilor implicaţi, prin redactarea un ghid destinat candidaţilor care vor susţine evaluarea naţională la finalul clasei a VIII-a în acest an şcolar (2020 – 2021)”, a fost anunțul făcut de reprezentații Ministerului Educației. Ghidul conţine informaţii utile despre condiţiile de examen (informaţii de natură organizatorică & sanitară) şi despre desfăşurarea propriu-zisă a probelor scrise. De asemenea, sunt incluse informaţii despre modalitatea de evaluare a lucrărilor (contestaţii), dar şi sfaturi privind organizarea timpului de lucru pe durata celor 120 de minute rezervate fiecărei probe. Toate aceste recomandări vor face obiectul unui document. Este vorba de micşorarea numărului de note necesare încheierii situaţiilor şcolare la minimum două, este vorba de prevederi precum posibilitatea de a face construcţii pe foaie de examen la matematică, geometrie, de a sublinia textele la examenul de limba română. Nu mai sunt considerate semne distinctive, deoarece toţi au posibilitatea să facă acest lucru. Sunt lucruri mici, dar care toate la un loc vin în sprijinul elevilor. Toate aceste recomandări fac obiectul documentului de pe pe site-ul Ministerului Educaţiei”, a afirmat ministrul Sorin Cîmpeanu la un post TV. La examen s-au înscris aproximativ 133.000 de elevi pentru Evaluarea Naţională, peste 90% din totalul celor 147.660 de elevi de clasa a opta. „Recomandările postate vor face toate acele precizări, fără triaj epidemiologic, termometrizare, se păstrează, însă, distanţarea, se păstrează obligativitatea purtării măştii de protecţie şi aerisirea spaţiilor de clasă. Toate aceste reguli de protecţie sanitară se vor păstra”, a mai precizat oficialul. Ghidul poate fi consultat acccesând documentul de mai jos:

