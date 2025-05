Noutăţi numismatice: 145 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României și 20 de ani de la denominarea monedei naționale

Începând cu data de 29 aprilie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic un set de monetărie cu tema 145 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României și 20 de ani de la denominarea monedei naționale.

Setul de monetărie conține monedele românești aflate în circulație, cu valoare nominală de: 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani și o medalie din argint, toate realizate în condiții de calitate proof like.

Caracteristicile tehnice ale medaliei din argint sunt următoarele:

Metal – argint

Titlu – 800‰

Formă – rotundă

Diametru – 28 mm

Greutate – 15,5 g

Calitate – proof like

Cant – neted

Aversul prezintă o parte din clădirea Palatului Nou al Băncii Naționale a României, statuia leului în prim – plan, inscripția „145 DE ANI” și anul de emisiune „2025”.

Reversul redă o compoziție grafică sub forma ferestrelor transparente complexe prezente pe bancnotele românești aflate în circulație și inscripția centrală „20 DE ANI”.

Setul de monetărie este prezentat sub formă de pliant, introdus într-un etui, piesele componente fiind încastrate în locașuri speciale.

Tirajul maxim al acestei emisiuni numismatice este de 5.000 seturi.

Prețul de vânzare, exclusiv TVA, pentru setul de monetărie este de 450,00 lei.

Lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 145 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României și 20 de ani de la denominarea monedei naționale se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.

Informații cu privire la achiziția seturilor de monetărie se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica http://www.bnr.ro/Numismatica-726.aspx.

