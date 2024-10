Noutăți filatelice: Plante segetale

Promovând un subiect din vastul domeniu al Florei, Romfilatelia a introdus în circulație emisiunea filatelică intitulată Plante segetale, compusă din patru mărci poștale și un plic „prima zi”.

Sub denumirea de plante segetale sunt reunite plantele care cresc spontan între plantele cultivate organizat pe loturile agricole. Pentru cultivatori ele reprezintă ceea ce cunoaștem generic sub numele de buruieni.

Din mulțimea speciilor de plante segetale, mărcile poștale ale emisiunii prezintă imaginile a patru plante foarte cunoscute: macul de câmp, piciorul cocoșului, neghina și albăstreaua.

Papaver rhoeas L. (macul de câmp), ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 2 Lei, este o plantă erbacee anuală cu tulpinile și frunzele setos păroase. Florile sunt solitare, mari, cel mai adesea de culoare roșie. Fructul este o capsulă aproximativ globuloasă, de 1-2 cm lungime, neacoperită de peri. Cu aceeași denumire, mac de câmp, sunt și speciile Papaver dubium L. și Papaver hybridum L.

Centaurea cyanus L. (Albăstrea), redată pe timbrul cu valoarea nominală de 3 Lei, este o specie anuală, originară din zona mediteraneeană centrală și estică. Tulpina este, de obicei, simplă, uneori ramificată în partea superioară, înaltă de circa 50 cm, uneori chiar mai înaltă. Frunzele sunt dispuse altern și acoperite de peri lungi, alipiți. Florile sunt tubuloase, grupate în inflorescențe numite calatidii. Cele centrale sunt, de obicei, violacee, iar cele marginale sunt albastre.

Ranunculus arvensis L. (Piciorul cocoșului de semănături, Cornicei), reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 6 Lei, este o specie anuală de circa 20-30 cm înălțime, cu frunze destul de variate, în general trisectate, lung pețiolate cele inferioare și scurt pețiolate cele superioare. Florile sunt mici, de până la un centimetru, galbene, cu cinci sepale, cinci petale, numeroase stamine și carpele. Fructele sunt nucule cu câte un mic rostru, acoperite pe părțile laterale și pe margini cu spini mici, conici, ceea ce îl și deosebește de alte specii de piciorul cocoșului.

Agrostemma githago L. (neghina), ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 25 Lei, este nativă în sud-estul și estul Europei, până în Iran. Poate să ajungă până la circa 1 m înălțime, deși, mai frecvent, are 30-50 cm. Prezintă tulpini și frunze mătăsos păroase. Florile prezintă un caliciu tubulos în partea inferioară, continuat în partea superioară cu cinci lacinii liniare, lungi. Petalele, purpurii, mai rar albe, sunt mai scurte decât laciniile caliciului. Fructul este o capsulă alungită ce conține semințe reniforme, negre.

M. S.

