Noutăți filatelice: Hortensii

În tematica generală FLORA, Romfilatelia a înscris emisiunea filatelică Hortensii, formată din patru mărci poștale, un plic „prima zi” și o mapă filatelică cu un produs special în tiraj limitat.

Mărcile emisiunii filatelice (cu valorile nominale de 4 Lei, 6,50 Lei, 8 Lei și respectiv 14 Lei), reproduc imagini ale diverselor flori ale speciei Hortensia macrophylla și scot în evidență forma înflorescenței și nuanțele culorilor.

Hydrangea macrophylla sau hortensia (vesiunea latinizată a prenumelui francez Hortense, în onoarea astronomei și matematicienei Nicole-Reine Lepaute, propusă de botanistul Philibert Commerson), este un arbust decorativ, din familia Hydrangeaceae. Originară din Japonia și China, hortensia s-a răspândit inițial, în America Centrală și de Sud, urmând să se cultive ulterior în zone din toate continentele.

Florile plantei își fac apariția la jumătatea primăverii și se mențin până la sfârșitul verii și, în funcție de condițiile meteorologice, până la jumătatea lunii septembrie. În țara noastră cele mai cunoscute specii de hortensii sunt: hortensia arbustivă, hortensia paniculată și hortensia cu frunze mari.

Hortensia arbustivă (Hydrangea arborescens) este o specie arbustivă cunoscută pentru inflorescențele mari, sferice, în tonuri alb, roz sau chiar verde. Coroana rotunjită atinge în general înălțimi de 1-3 metri. Frunzele sunt ovale cu margini zimțate. Preferă locurile cu alternanță soare-umbră. Se adaptează la o gamă largă de condiții de sol, iar culoarea florilor nu este afectată de aciditatea sau alcalinitatea solurilor.

Hortensia paniculată (Hydrangea paniculata), originară din sud-estul Chinei, este un arbust de talie mare, caracterizat prin florile mari, conice. Are flori albe la început, care se schimbă treptat în roz delicat și mai apoi într-un roșu căpșună, spre sfârșitul verii. În afara grădinilor amenajate, se pretează a fi plantată în ghivece mari, pe terase și balcoane. Preferă solurile cu aciditate scăzută.

Hortensia cu frunză mare (Hydrangea macrophylla) are flori bogate, de obicei în nuanțe roz, albastru, mov, alb, condiționate de aciditatea sau alcalinitatea solului; un sol acid favorizează apariția florilor albastre sau mov deschis, iar un sol alcalin favorizează apariția florilor roze și roșii.

Ca origine, provine din Japonia și Asia de Sud-Est, este adaptabilă la diverse tipuri de sol, ceea ce îi conferă o largă răspândire.

Înălțimea arbuștilor este de 1-1,5 metri, în funcție de condițiile de creștere. În general are nevoie de mai multă apă. Rezistă la temperaturi scăzute și este rezistentă la bolile plantelor. Florile plantei sunt parfumate, apar în luna iunie și înfloresc până la sfârșitul lunii august.

Plicul „prima zi” reproduce un aranjament floral asortat cu imaginea unui frumos spațiu de grădină.

M. S.

