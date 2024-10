Noutăți filatelice: Curtea de Conturi a României, 160 de ani

Romfilatelia a introdus în circulație o emisiune filatelică menită să marcheze aniversarea a 160 de ani de la înființarea unei instituții de prim rang pentru un stat democratic modern, Curtea de Conturi a României.

Cele două mărci poștale și plicul „prima zi” ale emisiunii Curtea de Conturi a României, 160 de ani, ilustrează în imaginile lor portretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza (valoarea nominală de 6 Lei) și al unuia dintre cei mai de seamă președinți ai instituției supreme de audit, George Ioan Lahovary (valoarea nominală de 22 Lei). Imaginea plicului „prima zi” prezintă arhitectura Palatului Curții de Conturi inaugurat în anul 1899 și facsimilul actului de inaugurare.

Promotor al unor reforme menite să aducă România în rândul statelor moderne ale Europei, Alexandru Ioan Cuza a promulgat la 24 ianuarie 1864 legea de înființare a Curții de Conturi, care avea ca obligație principală efectuarea controlului gestiunilor finanțelor publice, urmărind cu strictețe cerințele administrării legale, corecte și sistematice a acestora, cu scopul vădit de a satisface interesele de ordin general ale statului.

Din dorința de a scoate noua instituție de sub influența politicului s-a acreditat ideea numirii pe viață a membrilor Curții conferind o stabilitate a instituției menită să-i asigure o activitate dinamică și eficientă.

Importanța și prestigiul Curții de Conturi au fost statuate și prin hotărârea de a i se asigura un sediu propriu, corespunzător exigențelor și competențelor profesionale ale angajaților săi. Sub coordonarea arhitecților Constantin Băicoianu și Nicolae Cerchez a fost ridicată o clădire monumentală, inaugurată în prezența Regelui Carol I și a principelui Ferdinand, la 11/23 mai 1899.

Rolul Curții de Conturi și rangul său în ierarhia instituțiilor statului au fost consolidate de prevederile Constituțiilor din 1866 și 1923, precum și prin alte legi speciale. În perioada interbelică, prin Legea adoptată în 1929, Curții de Conturi îi sunt întărite atribuțiile de control și judecătorești, instituția primind același rang cu Înalta Curte de Casație.

O perioadă dificilă a fost traversată de Curtea de Conturi în timpul crizei economice și anilor de război, până în anul 1948 când regimul totalitar comunist a desființat această instituție de tradiție.

Constituția României din 1991 a repus Curtea de Conturi în rândul instituțiilor esențiale ale statului democratic. Prin voința Parlamentului, Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a fost adoptată și promulgată în 8 septembrie 1992.

După reînființare, Curtea de Conturi a primit multiple atribuții de control, cu intenția de a recupera cât mai eficient eventualele prejudicii constatate. Tot în acest timp, în calitate de instituție supremă de audit, și-a construit un profil internațional participând activ în organisme internaționale, ca membru al organizațiilor instituțiilor supreme de audit INTOSAI (Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit), EUROSAI (Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit), AISCCUF (Asociația Instituțiilor Supreme de Audit Francofone).

În anul 2005, în cadrul Curții de Conturi se înființează Autoritatea de Audit, care are ca principal obiectiv auditarea fondurilor europene acordate țării noastre.

La sfârșitul anilor 2020, a demarat un amplu proces de reformă, bazat pe standardele internaționale de audit și al cărui principal țel a fost de a eficientiza activitatea de audit astfel încât Instituția Supremă de Audit a României să devină un sprijin real în dezvoltarea sectorului public și gestionarea eficientă a fondurilor publice.

Asistăm la o schimbare a paradigmei, dorindu-se mai degrabă evitarea risipei publice printr-un audit constructiv, facilitat de o comunicare deschisă cu entitățile auditate și finalizat cu recomandări care să contribuie la buna guvernanță a acestora.

M. S.

Share Whatsapp Email