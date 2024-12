Noutăţi filatelice: Crizanteme

Romfilatelia a introdus în circulație emisiunea de mărci poștale Crizanteme. Compusă din 4 mărci poștale cu valorile nominale de 2 lei, 6 lei, 10 lei și 25 lei, un plic „prima zi”, o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat și un set de 4 cărți maxime pentru pasionații de maximafilie.

Emisiunea filatelică prezintă iubitorilor de frumos imaginile unor flori cunoscute adesea sub numele de tufănele, dumitrițe sau margarete de toamnă, care, în convingerea populară, simbolizează frumusețea, longevitatea, și întinerirea. Este un simbol al optimismului și bucuriei. În Japonia, crizantemele sunt sărbătorite anual cu ocazia Festivalului Fericirii. Crizantema a fost adoptată și ca sigiliu al Împăratului Japoniei.

Crizantemele aparțin genului botanic Chrysanthemum din familia Asteraceae (Compositae). Numele lor derivă din cuvintele grecești „chrysos” care înseamnă aur și „anthemon” care înseamnă floare.

Sunt cunoscute circa 200 de specii din genul Chrysanthemum, dar numărul exact este greu de precizat din cauza modificărilor taxonomice. Astfel, unele specii care au fost încadrate la genul Chrysanthemum, pot fi acum atribuite altor genuri cum ar fi Leucanthemum, Leucanthemopsis, Argyranthemum, Tanacetum etc. De exemplu, margareta era cunsocută sub numele de Chrysanthemum leucanthemum. Acum, numele valid este Leucanthemum vulgare.

Speciile genului Chrysanthemum sunt răspândite în estul Europei, Asia, Canada, America subarctică. În flora României nu avem specii native de Chrysanthemum, dacă luăm în calcul nomenclatura actuală. În schimb, în cultura ornamentală avem multe specii și nenumărate soiuri care provin de la acestea.

Cele mai cunoscute sunt Chrysanthemum indicum (tufănele sau dumitrițe), originare din China, Korea și Japonia, și Chrysanthemum × morifolium, hibrid originar din China. Cele două specii sunt perene, cu înflorire anuală, târzie (august – noiembrie). Inflorescențele sunt solitare sau numeroase, cu aspect foarte variat, de la cel asemănător margaretelor, până la forme globulare, cu flori ligulate drepte sau curbate, orientate spre exterior sau interior, mai înguste sau mai late, într-o varietate mare de culori. Interesant este că plantele de crizanteme pot fi conduse să crească nu doar drept, ci și în formă de cascadă sau bonsai.

Crizantemele au fost introduse în cultură cu peste 2500 ani în urmă, în China, unde, de altfel, sunt populare și în prezent. De asemenea, crizantemele sunt foarte apreciate în Japonia unde sunt folosite nu doar ca plante decorative, dar și pentru aromatizarea unor băuturi sau prepararea unor salate (florile proaspete).

Cea mai bogată și faimoasă colecție de crizanteme din țara noastră se află la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universității „A. I. Cuza” din Iași. Această colecție poate fi admirată la sfârșit de octombrie – început de noiembrie în cadrul expoziției „Flori de toamnă”, organizată anual începând din 1976.

M. S.