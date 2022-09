Ziua recoltei la Bădăcin. Comunitatea se mobilizează pentru a salva două fetițe

Localitatea Bădăcin va găzdui sâmbătă, 10 septembrie, Ziua recoltei, un eveniment caritabil susținut de întreaga comunitate locală. În program sunt programate un festin culinar, dar și un program artistic, anunță organizatorii.

„Ziua recoltei la Bădăcin” se anunţă un eveniment la care sunt invitaţi să participe toţi cei cărora le plac tradiţiile, recolta bogată şi colorată a toamnei, dar şi delicioasele preparate culinare ale zonei. Acțiunea va fi organizată sub forma unui târg de produse agricole şi culinare oferite de localnici, în cadrul unui eveniment din care nu vor lipsi numeroase momente artistice tradiţionale, cântece şi dansuri populare, ateliere pentru copii, tombole etc. Participanții vor putea găsi la târg preparate culinare locale: plăcinte, piroşte, pită de casă, cozonaci, prăjituri, cornuleţe cu nucă sau gem, mâncare la ceaun şi alte bunătăți cu specific local. Bineînţeles, nu vor lipsi produsele fermierilor locali: vin de casă, pălincă, dulcețuri, zacuscă, siropuri, sucuri naturale din fructe, fructele deshidratate. Femeile din sat au pregătit din timp ţesături, costume populare, precum şi alte articole vestimentare. Cei mici nu vor avea timp să se plictisească, deoarece îi aşteaptă locuri de joacă special amenajate, tatuaje temporare, ateliere de pictură pe faţă și multe alte surprize. Întregul eveniment are o puternică latură caritabilă, sumele obținute din vânzarea produselor de la târg urmând să fie donate pentru tratamentul medical necesar salvării vieţii a două fetiţe.

Acolo unde este nevoie de sprijin

Lara Vass din Cehu Silvaniei (Sălaj) are doar șapte ani şi suferă de leucemie limfoblastică acută cu celule B şi are nevoie de spitalizare şi de un tratament extrem de costisitor în străinătate. Isabela Matei de șase ani, cu origini sălăjene, locuieşte în Cluj, a fost diagnosticată cu encefalopatie post hipoxică severă, având drept cauză stopurile cardio-respiratorii survenite în urma episoadelor repetate de tahicardie. Are nevoie periodic de sume de bani pentru a acoperi recuperările medicale. Evenimentul este organizat de Maria Chiş şi Bianca Chereji, două tinere care nu sunt la prima ispravă de acest fel, organizând anii trecuţi serbări populare, sau tabere pentru copii. Cele două organizatoare sunt ajutate cu entuziasm de un grup de tineri voluntari din sat. Şi părinţii le dau o mână de ajutor, precum şi veteranii satului reuniţi în Grupul Dealul Ţarinei, care vor oferi cu acest prilej şi un moment artistic tradiţional. Cei care vor păşi sâmbătă în Bădăcin vor putea vizita, desigur, Casa Memorială Iuliu Maniu, bisericile ortodoxă şi greco-catolică, mica bisericuţă monument istoric ridicată în anul 1701, crucile de lemn tradiţionale ale satului (cea din mijlocul localităţii are o sculptură de lemn datând din 1909). Târgul va avea loc în curtea şcolii din Bădăcin, sâmbătă, 10 septembrie, de la ora 16.00, este o parte din mesajul organizatorilor.