Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, marcată printr-un eveniment organizat de Casa Corpului Didactic Sălaj

La Zalău, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului a fost marcată, astăzi, printr-un eveniment organizat de Casa Corpului Didactic Sălaj în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord – Șimleu Silvaniei. Potrivit organizatorilor, Holocaustul este o pagină neagră din istoria umanității, o lecție din care umanitatea trebuie să învețe. Evenimentul a cuprins un seminar intitulat „Moștenirea Evreiască în Sălaj”, o adevărată lecție de istorie despre comunitățile de evrei din Sălaj, lecție prezentată de directorul Muzeului Holocaustului din Transilvania de Nord, Daniel Stejeran.

Potrivit directorului Casei Corpului Didactic Sălaj, profesorul Mirel Matyas, scopul evenimentului a fost prevenirea și combaterea discriminării, a xenofobiei și antisemitismului în unitățile școlare din județul nostru. Argumentul unui asemenea program? Anul acesta se împlinesc 80 de ani de la eliberarea de către trupele aliate a celei mai feroce mașinării de exterminare în masă din cel de-al Doilea Război Mondial, Auschwitz-Birkenau, aflat în Polonia sub ocupație nazistă. Eliberarea Auschwitz-Birkenau, simbol al suferinței și al rezistenței umane, rămâne un apel la memorie și la responsabilitate pentru a ne asigura că astfel de atrocități nu se vor mai repeta niciodată. De asemenea, tot în acest an se împlinesc 20 de ani de activitate neîntreruptă a Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, găzduit de Sinagoga din Șimleu Silvaniei – singura sinagogă rămasă în picioare pe teritoriul actual al județului Sălaj. Fondat în 2005, acest muzeu reprezintă un loc de memorie dedicat victimelor Holocaustului din regiunea Transilvania de Nord și o platformă pentru dialog intercultural. De-a lungul celor două decenii, muzeul a atras vizitatori din întreaga lume și a organizat conferințe, ateliere și expoziții itinerante, contribuind la educația a mii de elevi și profesori. În plus, colaborările internaționale au consolidat poziția instituției ca un partener de încredere în proiecte culturale și educaționale transfrontaliere. Județul Sălaj a avut, în perioada interbelică, o populație evreiască importantă , dovadă fiind miile de morminte evreiești răsfirate prin mai toate localitățile județului. „Soluția finală” la care au căzut victime evreii din Transilvania de Nord a dus la ghetoizarea și apoi la deportarea spre lagărele de exterminare a evreilor sălăjeni. Între 31 mai și 6 iunie 1944, peste 7800 de evrei sălăjeni adunați în ghetoul din Cehei, au fost transportați spre lagărele naziste.Începând cu anul școlar 2024-2025, pentru elevii claselor a XI-a/ a XII-a de la învățământul de zi și seral, a fost propus, prin Ordinul 5344 / 9.08.2023, publicat în Monitorul Oficial nr.734/9.VIII.2023 – disciplina de studiu obligatorie „Istoria evreilor. Holocaustul”. La seminar au mai participat inspectorul general al Inspectoratului Școlar Sălaj, profesorul Gheorghe Bancea, inspectorul general adjunct al instituției, profesoara Corina Forț, Cristina Has din partea Comunității Evreilor Zalău-Sălaj, managerul Muzeului Județean Sălaj, Corina Bejinariu, istoricul Marin Pop și profesori de istorie. De asemenea, la lucrările simpozionului a mai participat și managerul centrului de Cultură și Artă Sălaj, Daniel Săuca.