Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace

Motto: „Sportul reprezintă vigoarea vitală a umanității”.

George CĂLINESCU (1899 -1965), scriitor, critic și istoric literar, academician

În fiecare an, în 6 apriliese sărbătorește Ziua Internațională a Sportului pentruDezvoltare și Pace. Aceasta a fost adoptată, în 23 august 2013, prin rezoluția 67/296 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, ca urmare a inițiativei Comitetului Internațional Olimpic (CIO), având scop de promovare a exercițiilor fizice și sportului drept limbaj universal și mijloc inovator pentru sănătate, educație, dezvoltare și pace. În acest context, au fost organizate multiple activități educaționale, artistice și, bineînțeles, sportive, demonstrând impactul social pe care sportul îl are asupra comunității și bunăstării noastre în fiecare zi.

Anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus, la nivel național, Academia OlimpicăRomână (AOR), cu sprijinul Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), aorganizat o sărbătoare virtuală. Aceasta s-a desfășurat timp de patru zile, în perioada 6-9 aprilie 2021, prezentându-se diferite activități, precum: interviuri video cu povești de viață ale unor oameni de cultură și sport, fotografii și articole, pentru promovarea valorilor și principiilor de pace, prietenie, statut și drepturi ale omului, dezvoltare durabilă.

Astfel, doamnele Anita STEREA – istoric și membru în Consiliul de Conducere al COSR și Simona TABĂRĂ AMÂNAR – triplă campioană olimpică la gimnastică artistică (sărituri, J.O. Atlanta – 1996; individual compus și cu echipa, J.O. Sydney – 2000) și director al AOR, au realizat 16 interviuri-video cu următoarele personalități: Mihai Claudiu Covaliu – campion olimpic la scrimă (sabie individual, J.O. Sydney – 2000) și președinte al COSR; Radu- Principe Consort al României – susținător al sportului și al promovării valorilor olimpice;Octavian Morariu – membru al CIO pentru România (din anul 2013), președinte al Rugby Europe și fost președinte al COSR (2004-2016);Ana-Maria Popescu (alias Ana Maria Brânză) – campioană olimpică la scrimă cu echipa (spadă feminin, J.O. Rio de Janeiro – 2016);Cătălina Ponor – triplă campioană olimpică la gimnastică artistică (bârnă, sol și cu echipa, J.O. Atena – 2004); Arthur Hoffmann–membru fondator și director onorific al AOR, caracterizat drept „sufletul AOR”;Adrian Mihai Cioroianu–istoric, profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București, Ambasador-delegat permanent al României pe lângă UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură)și fost ministru de externe al României;Alina Rotaru – vicecampioană la săritura în lungime, la Jocurile Olimpice pentru Tineret (Singapore – 2010);Marius Manole – actor la Teatrul Național din București; Marian Drăgulescu – vicecampion olimpic la sol și medalii de bronz la sărituri și cu echipa (J.O. Atena – 2004), 8 titluri de campion mondial și 10 titluri de campion european;Marian Preda – rector al Universității din București, mare iubitor și practicant al sportului, susținător al sportivilor de performanță; Camelia Alina Potec – campioană olimpică la înot, 200 m liber (J.O. Atena – 2004) și președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern;ChrisSimion-Mercurian – scriitoare și regizoare româncă de teatru, susținătoare ferventă a construirii Teatrului „Grivița 53” din București – primul teatru privat construit de la zero în ultimii 70 de ani (!); Larisa Iordache – medaliată olimpică la gimnastică artistică (bronz cu echipa, la J.O. Londra 2012) șidublu vicecampioană mondială la gimnastică artistică (la sol și individual compus, Nanjing, China – 2014);Eliza Samara – de patru ori campioană europeană la tenis de masă (simplu, Ekaterinburg, Rusia -2015; dublu feminin,Stuttgart, Germania – 2009; dublu mixt, Istanbul, Turcia – 2011 și Buzău, România – 2012) și Tiberiu Soare – director artistic la Opera Națională din București.

Interviurile au fost captivante, cu întrebări și răspunsuri pe măsura evenimentului sărbătorit, vizând: copilăria, școala, viața în familie și societate, munca, responsabilitatea și sacrificiile în obținerea performanțelor sportive și profesionale, până la urmă, rolul sportului în formarea personalității acestora. Da, și despre principii, căi și metode de antrenament cu sportivii, despre „fair-play” în întrecerile, concursurile și campionatele sportive, despre interacțiunea dintre știință și sport, dintre cultură și sport, dintre artă și sport, dintre sport și pace.În plus, au vorbit despre ceea ce înseamnă pentru ei „împreună”, despre nenorocita de pandemie, despre speranță și provocări viitoare, despre participarea României la Jocurile Olimpice, Tokyo – 2021 (23 iulie – 8 august).N-au lipsit, desigur, evidențierile sportivilor români de mare valoare mondială și mesajele pentru practicarea exercițiilor fizice și sportului, indiferent de vârstă și gen, de vreme și loc de desfășurare.În această conjunctură, cei interesați pot vedea sau revedea aceste interviuri pe internet, precum și fotografiile postate de AOR în albumul „Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare șiPace”, cu membri ai COSR, AOR și Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), cu sportivi, directori și membri AOR, reprezentând filiale din București și județele țării, printre care și cea cu Mihai Ionuț Grăjdeanu – inițiatorul proiectului „Olimpiada de Benzi Desenate”.

De asemenea, a fost evidențiată alăturarea AOR în campania digitală mondială „#WhiteCard”, cea care promovează valorile pozitive și constructive ale sportului. Cartonașul alb ținut în mână (ca un arbitru) reprezintă o acțiune/atitudine care simbolizează puterea pozitivă a sportului. Este în contrast cu cartonașul roșu, cel care înseamnă cea mai serioasă/gravă abatere în sport. Acesta este un gest de incluziune, egalitate și pace!

În comentariul domniei sale, Mihai Claudiu Covaliua spus: „(…) Sportul și școala, nu doar trebuie, ci fac parte din viața noastră (…) Sportul te învață că, atunci când întâlnești un moment dificil, să treci mai departe, să mergi mai departe, că, atunci când ai căzut, să te ridici. Sportul te călește, practic, pentru ceea ce vei întâmpina mai târziu în viața de adult. (…) Organizația Națiunilor Unite, în parteneriat cu Comitetul Internațional Olimpic, a recunoscut sportul ca importanță de cel mai înalt nivel în prevenția și recuperarea după această pandemie de Covid 19. (…) Întreaga planetă a recunoscut rolul pe care sportul îl are în viața fiecărui om. (…) Chiar dacă au fost perioade în care sălile de sport au fost închise, chiar dacă competițiile au fost anulate sau amânate, sportivii și oamenii care iubesc sportul au continuat, și speră să revină pe stadioane, să participe la competiții și, astfel, pot spune că sportul a intrat și mai puternic în viața fiecăruia dintre noi, după această perioadă foarte dificilă din viața noastră. (…) Pentru tânăra generație, mesajul nu poate fi decât unul: faceți sport, e vorba de sănătatea fizică, de sănătatea mintală, de a dezvolta ceea ce înseamnă omul. Omul a fost creat pentru a face sport, pentru a face mișcare. Viața fără sport este una mult mai săracă și, cred că, la un moment dat, fiecare dintre noi are datoria de a alege o disciplină sportivă și de a descoperi frumusețea pe care sportul o dă, indiferent de anotimp. (…)Este o bucurie pe care viața și Bunul Dumnezeu ne-au dat-o și, anume, aceea de a face sport. Așa că, transmit tuturor acest mesaj:Bucurați-vă de viață, prin sport! (…) Mulțumesc mult, Simona!O zi bună și sănătate multă, tuturor!”.

Așadar, cam așa a fost celebrată, în România, Ziua Internațională a Sportului pentruDezvoltare și Pace – 2021, cu aducerea în prim plan a unor „povești de viață” ale unor personalități de cultură, artă și sport, constituindu-se într-un liant activ între factorul educațional și cel sportiv, pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor, oriunde s-ar afla aceștia.

Felicitări și mulțumiri, TUTUROR!

Prof. Marin ȘTEFAN / UZPR,

Președinte al Comisiei de Educație și Cultură Olimpică

a Academiei Olimpice Române, filiala Sălaj