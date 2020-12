Zeci de sancțiuni aplicate de polițiștii șimleuani

Zeci de sancţiuni contravenţionale au fost aplicate de polițiștii șimleuani, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, în cadrul unei acțiuni care a avut ca scop prevenirea faptelor antisociale, siguranţa traficului rutier şi prevenirea răspândirii noului virus. În cadrul activităţilor desfăşurate au fost constatate cinci infracțiuni constând în conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dar și conducere fără permis și au fost aplicate 85 de sancţiuni contravenţionale. Dintre acestea, 13 au fost pentru nepurtarea centurii de siguranță, nouă pentru opriri neregulamentare, șase pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, șase pentru inspecția tehnică periodică expirată, cinci pentru nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni, patru pentru defecțiuni tehnice, o sancțiune pentru neoprire la semnalul regulamentar al polițiștilor, 14 pentru nerespectarea măsurilor privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei Covid-19. Valoarea totală a sancţiunilor a fost de 26.780 de lei. De asemenea, poliţiştii au reținut șapte permise de conducere (șase pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și unul pentru neoprire la semnalul regulamentar al polițiștilor). Totodată, în cadrul acțiunilor au fost retrase și 16 certificate de înmatriculare, dintre care șase pentru lipsa inspecției tehnice periodice, patru pentru defecțiuni tehnice, iar diferența – pentru alte abateri de la normele rutiere. Polițiștii avertizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

Share Tweet Share