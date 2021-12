Zece ani de SMURD în Sălaj și mii de oameni salvați

Mii de misiuni în care au fost salvați oameni aflați la granița dintre viață și moarte, intervenții în cazuri deosebit de grave, la accidente, în incendii, inundații și în alte situații cutremurătoare, despre toate acestea, dar și despre curajul și pasiunea salvatorilor s-a vorbit astăzi în cadrul ceremoniei care a marcat împlinirea a zece ani de la operaționalizarea serviciului SMURD în județul Sălaj. Potrivit oficialilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj, în prezent, în județ sunt operaționalizate șapte ambulanțe SMURD, în localitățile Zalău, Șărmășag, Șimleu Silvaniei, Nușfalău, Jibou, Ileanda și Sânmihaiu Almașului.

La evenimentul organizat astăzi la Zalău de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj au participat ministrul Afacerilor Interne – Lucian Bode, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență – doctorul Raed Arafat, inspectorul general al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne – generalul de flotilă aeriană Cătălin-Paul Dache, generalul de brigadă – Adrian Chichișan, medici, paramedici, pompieri, voluntari, reprezentanți ai mai multor inspectorate județene pentru situații de urgență, autorități publice locale și județene, primari, foști comandanți și cadre militare în rezervă.

Ceremonia a început cu intonarea imnului de stat și a continuat cu acordarea de distincții unor paramedici, oameni a căror misiune zilnică este de a salva. Au urmat o serie de mesaje ale mai multor paramedici, dar și gânduri de la persoane salvate, oameni aflați în situații critice, dar care au fost în cele din urmă salvați. Inspectorul șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj, colonelul Adrian Dobocan, a declarat că „în decembrie 2011 au fost operaționalizate în localitățile Zalău, Șimleu Silvaniei, Nușfalău și Ileanda primele patru echipaje de paramedici sălăjeni. Alte două echipaje au fost operaționalizate în localitățile Șărmășag și Sânmihaiu Almașului. 2019 a fost un an prolific în dezvoltarea SMURD Sălaj, aportul major în gestionarea cazurilor medicale critice fiind adus prin operaționalizarea unui echipaj de terapie intensivă mobilă la Zalău și a unui echipaj de salvare aeriană în cadrul punctului de operare aeromedicală din Jibou. Marcăm zece ani de existență, perioadă în care numărul intervențiilor a crescut de la an la an, iar experiența, profesionalismul și efortul echipajelor SMURD au fost concretizate în gestionarea a peste 28.000 de cazuri. În spatele acestor cifre stau bătăile inimii, emoțiile pacienților, clipe de teamă, renunțări. Ultimul an a fost marcat de o activitate intensă cauzată de o situație nemaiîntâlnită, cu impact profund în viața comunității, apariția pandemiei. Acest lucru a plasat echipajele SMURD în lupta din prima linie, o luptă cu inamicul nevăzut. Trebuie să știți că lupta cu viața nu cunoaște pauze.”

Distincții și aprecieri

Au primit distincții și plachete în semn de recunoaștere pentru efortul depus în misiunile de salvare, dar și pentru sprijinirea activității SMURD, cadre medicale, paramedici, foști comandanți, foști oficiali ai administrației locale și județene. Exemple în acest sens sunt doctorul Mihai Iuhas, fostul coordonator al UPU-SMURD Sălaj, fostul președinte al Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc, fostul primar al municipiului Zalău, Radu Căpîlnașiu și foștii prefecți Florin Florian, Virgil Țurcaș, Filonaș Chiș, Vegh Alexandru.

Dinu Iancu-Sălăjanu: „Sunt omagiați oameni care au contribuit la salvarea atâtor vieți”

Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a declarat că „sunt omagiați oameni care, prin munca lor, au contribuit la salvarea atâtor vieți în județul Sălaj. Această muncă pe care dumneavoastră o desfășurați zi de zi este o muncă de echipă, o activitate ce ne dă siguranța că avem ajutor în caz de nevoie. Preocupările de-a lungul timpului ne arată că structura dumneavoastră poate fi un model pentru societatea noastră, poate fi un model de succes. Observăm, cu regret, că astăzi, societatea noastră este bulversată, că are multe căutări. În dumneavoastră pot găsi un model de succes, un model pe care îl pomenim de multe ori, un model de muncă în echipă, în folosul și în sprijinul cetățeanului. Consiliul Județean Sălaj vă mulțumește pentru întreaga dumneavoastră activitate și vă asigură în continuare de sprijinul logistic de care aveți nevoie. Acel heliport care va fi construit pe terasa Spitalului Județean de Urgență din Zalău, suntem convinși că va veni în sprijinul dumneavoastră și al sălăjenilor.”

Raed Arafat: „Beneficiarul acestui serviciu este cetățeanul”

La rândul său, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență, doctorul Raed Arafat, a declarat în cadrul ceremoniei de la Zalău că „sunt zece ani de când a început activitatea SMURD în Sălaj. În anul 2012 s-a încheiat implementarea serviciului în toate județele țării. Anul trecut am trecut aproape neobservat de aniversarea de 30 de ani de la înființarea primului echipaj SMURD. Un sistem nu poate fi creat doar de o persoană și doar de o echipă, ci și din oameni care sprijină această activitate la nivel politic, la nivel de administrație locală, la nivelul societății civile. Îmi aduc aminte de misiuni pe care nu le puteam finaliza fără sprijinul cetățenilor. Prima mașină de terapie intensivă nouă a fost achiziționată în Mureș cu bani de la cetățeni, iar primul avion cumpărat a fost achiziționat prin colecta de doi la sută. În final, beneficiarul acestui serviciu este omul, cetățeanul care are nevoie de el, de acest serviciu care poate însemna să rămâi sau nu în viață.”

Lucian Bode: „Acest serviciu esențial”

Cel care a luat ultimul cuvântul a fost ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Acesta i-a felicitat pe toți cei care alcătuiesc serviciul SMURD în Sălaj și le-a vorbit celor prezenți despre însemnătatea misiunilor de salvare în societate, în aceste vremuri dificile pe care le traversăm cu toții. „Acest serviciu esențial și-a clădit un renume prin fapte de curaj și misiuni îndeplinite cu succes. A devenit cea mai importantă structură de intervenție în situații de urgență. Profesioniștii care activează în această structură sunt dedicați acestei nobile misiuni de a salva vieți. Le mulțumesc cu fiecare ocazie pentru că sunt parteneri de încredere în situații dificile. Ei sunt mereu în alertă pentru siguranța noastră și pentru siguranța comunităților noastre. Prin profesionalism și eficiență, acest serviciu a devenit plasa de siguranță pentru noi, sălăjenii. Ați avut un număr impresionant de intervenții, aproape 30.000. Cunoscând proiectele de investiții ale Consiliului Județean Sălaj, vă asigur de tot sprijinul Ministerului Afacerilor Interne pentru operaționalizarea heliportului de la Spitalul Județean de Urgență din Zalău și pentru realizarea balizajului care să permită activități pe timpul nopții la punctul aeromedical de operare din Jibou. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are în Implementare un program amplu de investiții în valoare de peste 680 de milioane de euro care are ca scop dotarea cu tehnică și aparatură de ultimă generație, care va contribui la creșterea capacității de răspuns a tuturor structurilor profesioniste de intervenție”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, în finalul evenimentului.