Zalăul, viața de noapte și lupta împotriva drogurilor

Moartea „albă” lovește tot mai mult și în Sălaj, numărul consumatorilor de droguri crescând în ultimii ani printre sălăjeni. Unii au ajuns dependenți, iar pentru alții deja e prea târziu. Vestea proastă este că drogurile sunt tot mai diversificate, unele sunt obținute prin amestecuri de substanțe legale, iar altele pot da dependență de la primul consum. Mai rău este că există conducători auto care se droghează și apoi șofează, iar asta poate însemna moartea altor participanți la trafic.

Echipe ale Biroului Poliției Rutiere Zalău, Biroului de Ordine Publică și ale Centrului de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Sălaj au organizat azi noapte o acțiune de amploare, pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului și drogurilor, dar și pentru conștientizarea pericolului pe care îl reprezintă drogurile. Misiunea a început în jurul orei 22 și s-a desfășurat pe bulevardul Mihai Viteazul, în zona fostei fabrici Armătura. Cel puțin cinci echipaje de polițiști au acționat în această zonă, dar și în alte puncte din județ. La nivel de municipiu, acțiunea a fost coordonată de șeful Biroului Rutier al Poliției Municipiului Zalău, comisarul șef Bogdan Oltean. Zeci de conducători auto au fost verificați în mai puțin de o oră, vizată fiind depistarea consumatorilor de alcool, dar și de droguri. În acest interval, polițiștii au descoperit doi conducători auto sub influența băuturilor alcoolice, iar în cazul unui tânăr conducător auto, testarea cu aparatul Drugtest a evidențiat că bărbatul consumase substanțe interzise.

Droguri și mașini cu numere expirate

„Colegii de la Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Zalău au oprit pentru control un conducător auto care conducea un autoturism ale cărui numere de înmatriculare erau expirate. A fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unei mașini neînmatriculate. Apoi, șoferul a fost testat pentru a vedea dacă a consumat băuturi alcoolice, iar rezultatul a fost negativ. Dar, testarea cu aparatul Drugtest a evidențiat că șoferul se afla sub influența substanțelor interzise”, a explicat pentru Magazin Sălăjean, comisarul șef de poliție Bogdan Oltean. În trafic a mai fost depistat conducătorul unui autoturism care se afla sub sechestru asigurator. Verificările au continuat și după miezul nopții, rezultatele controalelor urmând să fie prezentate de Inspectoratul Județean de Poliție Sălaj. Potrivit comisarului șef de poliție, aproape săptămânal sunt depistați pe drumurile din Sălaj șoferi aflați sub influența drogurilor, efectele putând fi unele dezastruoase nu doar pentru consumatori, ci și pentru alți participanți la trafic.

Moartea albă

Alături de polițiști, în teren a fost prezent și coordonatorul Centrului de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Sălaj, comisarul șef Valer Merce. Acesta a împărțit pliante cu informații despre riscurile la care se expun cei care consumă droguri, dar și despre sprijinul pe care instituția pe care o coordonează il poate oferi consumatorilor de substanțe interzise. „Drogurile sunt deosebit de periculoase în primul rând pentru cei care le consumă, dar și pentru cei din jurul lor. Pericolul este și mai mare dacă cei care consumă urcă la volan și conduc. Noi am vrut să atragem atenția asupra acestui aspect prin acțiunea noastră comună desfășurată împreună cu polițiștii de la Biroul Poliției Rutiere, dar și să-i informăm pe conducătorii auto vi-a-vis de sprijinul pe care instituția noastră îl poate oferi consumatorilor”, a punctat comisarul șef Valer Merce.

Facebook și anunțarea controalelor pentru depistarea șoferilor băuți și drogați

Pe mai multe grupuri de Facebook, tot mai mulți sălăjeni anunță nu doar prezența radarelor, ci și a controalelor pe linia depistării conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice sau chiar a drogurilor. Care este efectul? Aceste filtre sunt evitate chiar de către cei care beau sau se droghează, iar apoi conduc. Pe scurt, aceste anunțuri de pe rețele de socializare vin exact în sprijinul celor care ar trebui prinși pentru că pot produce adevărate tragedii. Mai trist este că printre persoanele care anunță prezența unor astfel de filtre se află și sălăjeni care ar trebui să dea un exemplu de conduită în societate. Vom reveni asupra acestui subiect.