Zalăul îmbracă haine de sărbătoare. Încep Zilele orașului

Concerte, târguri, expoziții, demonstrații, momente muzicale, spectacole de teatru, spectacole pentru copii, prezentări, parada cu foc, spectacole de lumini, toate aceste ingrediente alcătuiesc Zilele Municipiului Zalău, eveniment care începe vineri și se va încheia duminică, în organizarea municipalității. Este o sărbătoare așteptată mai ales de tinerii pentru care au fost pregătite momente muzicale cu artiști consacrați, dar și o zonă de distracție în care adrenalina va atinge cele mai înalte cote. Vineri, 29 august, pe scena principală din piața 1 Decembrie 1918, între orele 17 și 23, vor urca artiștii Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău, Ansamblul Folcloric „Columna”, dansatorii de la „Rapsodia Sălajului”, formația de dansatori „Drag de Joc” și solista Alexandra Anta, Ansamblul Folcloric „Meseșul”, Art Band, Back to Rock, Rockada, Sergiu Chirilă Band și Bailarte Dance School. Iubitorii muzicii retro sunt invitați la Scena „Retro Nation” din piața Iuliu Maniu, între orele 17 și 23. În jurul prânzului, tot în piața Iuliu Maniu sunt programate activități educative și demonstrative organizate de Inspectoratul Județean de Poliție Sălaj și Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj. În amfiteatrul din parcul central, începând cu ora 17, va avea loc spectacolul de pentru copii „Mr. Nicu – Copil sănătos, copil fericit”, organizat de Asociația Pro Teatru. Pe scena amenajată în curtea Colegiului Național ”Silvania”, între orele 16 și 21, vor avea loc un recital de poezie și romanțe, un concert de pian, spectacolul „Aerial” și parada cu foc în zona pietonală.

Sâmbătă, o zi cu multe concerte

Ziua de sâmbătă este dedicată concertelor. Pe scena principală de pe platoul central vor urca, între orele 18 și 23, trupa Meyn, Trupa de noapte, DJ Sava cu Adriana, Alex Velea, Holograf, iar seara se va încheia cu un spectacol de lumini. Pe tot parcursul zilei vor fi organizate și alte activități artistice, spectacole pentru copii, demonstrații, expoziții, va funcționa zona de comerț strada, zona de distracție, va fi o adevărată sărbătoare a comunității.

Duminică, folclor și voie bună

Ziua de duminică este rezervată folclorului. Artiști de renume vor urca pe scena principală. Începând cu ora 18, în fața zălăuanilor vor urca pe scenă artiștii Ansamblului Folcloric Profesionist „Porolissum”, dansatorii și soliștii vocali: Alexandra Chira, Andreea Vălean Indrecan, Claudiu Costinaș și Rodica Pop Seling. Invitați: Roxana Dîrjan, Daniela Stoica, Alice Ghile, Daniel Pop, Traian Stoiță, Petrică Mureșan, Cristian Pomohaci, Matidla Pascal-Cojocărița și Ștefan Cigu. Muzica retro va fi nelipsită și va putea fi ascultată la evenimentul Retro party, între orele 17 și 23 la scena din piața Iuliu Maniu. Copiii sunt invitați la scena din parcul central unde, între orele 15 și 19, sunt programate activități organizate de Biblioteca Județeană Sălaj și spectacolul pentru copii „Bucătăria Regelui” organizat de Asociația Pro Teatru. În jurul orei 20,45, sălăjenii sunt invitați la o paradă cu foc în zona pietonală, eveniment organizat tot de Asociația Pro Teatru. Pe tot parcursul desfășurării Zilelor Municipiului Zalău, jandarmii, polițiștii și polițiștii locali vor fi în teren pentru prevenirea și combaterea încălcării legii. Distracție plăcută!